Росія атакувала Київщину безпілотниками: є загиблий

Після удару російського дрона виникла пожежа, яка знищила майно

Російські війська атакували Київську область безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь повністю знищив гаражі та автомобіль. На місце події прибули рятувальники, які ліквідували займання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За наявною інформацією, пожежа виникла внаслідок ворожої атаки БпЛА на території Київщини. Полум'я охопило гаражі та автомобіль, які згодом були знищені вогнем. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 21 жовтня російські безпілотники атакували Київ. Унаслідок атаки зафіксували влучання та падіння дронів у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці.

Зокрема, у Святошинському районі російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Після удару в будівлі виникла пожежа. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Крім того, у Святошинському районі розгорнули спеціальний штаб для підтримки мешканців пошкодженого житлового будинку. Його створили для надання допомоги людям, які постраждали внаслідок російського удару.