У Києві жінка через ревнощі вбила чоловіка
Слідчі столичної поліції повідомили про підозру жінці, яка через ревнощі вбила чоловіка
У Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє ГУНП у місті Києві.
«До Святошинського управління поліції на спец лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство чоловіка в одній з квартир будинку. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу. Інформація підтвердилась», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що в квартирі проживали співмешканці – 39-річна жінка та 46-річний чоловік. В той день під час застілля між ними виник конфлікт через ревнощі, під час якого жінка вдарила чоловіка ножем у спину. Від отриманих травм чоловік помер.
Правоохоронці затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з місця знаряддя злочину.
Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд взяв її під варту, порушниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки.
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