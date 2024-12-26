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Росія для обходу санкцій почала використовувати Bitcoin у міжнародній торгівлі – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росія для обходу санкцій почала використовувати Bitcoin у міжнародній торгівлі – Reuters
Цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторговельних операціях і зробила кроки для легалізації майнінгу криптовалют
фото з відкритих джерел

Санкції значно ускладнили торгівлю Росії з ключовими партнерами, такими як Китай і Туреччина

Російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів. Це стало можливим після внесення законодавчих змін, спрямованих на протидію західним санкціям. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра фінансів Росії Антона Сілуанова.

Так, цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторговельних операціях і зробила кроки для легалізації майнінгу криптовалют, включаючи Bitcoin. Росія є одним із світових лідерів у сфері майнінгу Bitcoin.

За словами Сілуанова, такі платежі вже використовуються в рамках експериментального режиму, і їхній масштаб планується збільшити наступного року.

«У рамках експериментального режиму вже застосовуються біткоїни, здобуті всередині країни, для зовнішньоторговельних операцій. Ці транзакції відбуваються, і ми маємо намір їх розвивати. Упевнений, що це буде активно розширюватися наступного року», – зазначив Сілуанов.

Видання нагадало слова російського диктатора Володимира Путіна, зроблені цього місяця. Він заявив, що нинішня адміністрація США підриває статус долара як світової резервної валюти, використовуючи його в політичних цілях. Це змушує багато країн шукати альтернативи, включно з криптовалютами. Тоді ж Путін зазначив, що регулювати Bitcoin неможливо, і висловив підтримку його ширшому застосуванню.

Нагадаємо, Bitcoin та Ethereum продовжують зростати в ціні. Перший оновив історичний максимум на позначці $107 793, другий – перетнув позначку у  $4,1тис.

До слова, історичне зростання Bitcoin сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі. Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».

Номінація Аткінса та запуск перших біржових фондів (ETF), орієнтованих на біткоїн, який планується в січні, створили сильний імпульс для ринку. На хвилі цих новин, Dogecoin, який Маск активно просуває, також показав значне зростання, піднявшись на 150% від часу виборів.

Генеральний директор біржі Crypto.com Кріс Маршалек назвав досягнення біткоїном позначки в $100 тис. «історичною віхою» для галузі. Аналітики прогнозують, що адміністрація Трампа може створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют. 

До слова, мільярдер Ілон Маск пообіцяв скоротити сотні федеральних агенцій у США, але попросив дати знати, якщо під скорочення потраплять важливі витрати. У соцмережі X бізнесмен, який очолить структуру зі скорочення бюджетних видатків при адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, заявив, що складе список найдурніших витрат бюджету США.

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Теги: росія Китай путін Дональд Трамп Біткоїн Ілон Маск президент бізнесмен соцмережі

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