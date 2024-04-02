У Києві зацвіли перші абрикоси. Вражаючі фото

На столичних вулицях раніше, ніж звичайно, зацвів абрикос

У столиці починають цвісти плодові дерева

У перші дні квітня зі стрімким приходом аномально теплої погоди у Києві почали розпускатися біло-рожеві квіти на абрикосах.

Ароматні хмаринки вже прикрасили плодові дерева у дворах столичних багатоповерхівок.

Перші абрикоси зацвіли у Києві, 2 квітня 2024 року фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Нагадаємо, у Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, за даними спостережень, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

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Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Раніше повідомлялося, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари. Українцям порадили зачиняти вікна, тому що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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Сьогодні, 2 квітня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, місцева влада закликає громадян пити більше води та уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі. Тож милуватися цвітінням абрикосів краще з власного вікна або на нашому сайті.