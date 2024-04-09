У Києві розквітли магнолії. Яскраві фото

Цвітіння магнолій триває на протязі двох тижнів

У Києві розпочався період цвітіння магнолій. Мешканці та гості столиці поспішають помилуватися великими біло-рожевими бутонами.

Період цвітіння магнолій триває близько двох тижнів – кияни зможуть спостерігати за цвітінням цих ніжних рослин у кожному районі столиці.

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фото: glavcom.ua

«Переконаний, що в такий непростий час милування квітами допоможе містянам і гостям столиці на якийсь час переключитися від турбот та отримати заряд позитиву на багато тижнів уперед», – заявив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Окрім того, скоро на столичних Березняках розцвіте і бузок. Зазвичай він розцвітає у травні, але якщо весна рання і тепла, квіти можуть з’явитися і наприкінці квітня.

Нагадаємо, у перші дні квітня зі стрімким приходом аномально теплої погоди у Києві почали розпускатися біло-рожеві квіти на абрикосах. Ароматні хмаринки вже прикрасили плодові дерева у дворах столичних багатоповерхівок.

До слова, у вівторок, 10 квітня, на погоду в Україні впливатиме антициклон – завдяки йому очікується суха, тепла та сонячна погода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Температура повітря впродовж дня 10 квітня становитиме +21... +25 град. У Києві повітря прогріється до +23... +25 град.