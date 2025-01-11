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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у столиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у столиці
Ожеледиця може призвести до ускладнення руху транспорту
фото з відкритих джерел

У Києві оголошено І рівень небезпеки

У Києві та Київській області впродовж 11 січня на дорогах прогнозується ожеледиця. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у столиці фото 1

Нагадаємо, вночі Київ засипало снігом. Фото негоди «Главком» публікував тут.

Загалом у суботу, 11 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди невеликий сніг та дощ.

У західних областях синоптики прогнозують невеликий сніг. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень без істотних опадів. На решті території вночі без опадів, вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах 3-8° морозу.

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Теги: погода прогноз погоди синоптик Укргідрометцентр Київ

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