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Трамп може зробити найбільшу покупку за історію США – New York Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп може зробити найбільшу покупку за історію США – New York Post
Дональд Трамп має нові геополітичні плани
фото із відкритих джерел

Купівля Гренландії стане найбільшим придбанням в історії США

План обраного президента Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії стане найбільшим територіальним придбанням США в історії. Про це пише газета The New York Post. Це перевершить навіть покупку у Франції Луїзіани в 1803 році, яка на той момент майже подвоїла територію Америки.

Площа Гренландії (216,6 тис км²) дещо перевищує площу Луїзіани (135,6 тис км²). Острів також вдвічі більший за анексований в 1845 році штат Техас (695 6 тис км²). Запропонований адміністрацією Трампа крок перевершить покупку Аляски президентом Ендрю Джонсоном у 1867 році, чия площа становить 591 тисячу квадратних миль.

Найбільший у світі острів населяє 56 тисяч інуїтів (жителі Данії, які мають гренландське походження «Главком»). Вони отримали від влади Данії дозвіл розірвати, якщо вони забажають, із Копенгагеном усі зв'язки. Трамп цікавився покупкою Гренландії ще 2019 року. Але його пропозицію про продаж тоді відкинули данські та гренландські чиновники.

Наразі мешканці острова значною мірою залежать від щорічного гранту від уряду Данії. Виплата у розмірі приблизно півмільярда доларів становить близько 20% ВВП Гренландії та половину державного бюджету. Тому Трампу доведеться запропонувати населенню вигідніші умови життя.

 Домогтися продажу острова обраному президенту США буде непросто Цього тижня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде написав у соцмережі Х, що ні Гренландія, ні її народ не продаються.

До слова, Данія посилює оборону Гренландії після заяв Трампа. Уряд Данії вирішив значно збільшити оборонний бюджет для Гренландії, виділивши щонайменше $1,5 млрд. 

Нагадаємо, претензії обраного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамським каналом та Гренландією не є жартом. Про це повідомила газета The New York Times. На думку авторів видання, політик дав зрозуміти, що Вашингтон планує експансію через проблеми безпеки та комерційні інтереси.

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Теги: США Дональд Трамп Данія політика Гренландія соцмережі

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