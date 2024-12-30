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«Свідчення жорстокості війни». Шольц прокоментував авіакатастрофу в Казахстані

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Свідчення жорстокості війни». Шольц прокоментував авіакатастрофу в Казахстані
25 грудня розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей
фото з відкритих джерел

Шольц заявив, що авіатроща «має бути повністю розслідувана»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російсько-українська війна торкається дедалі більше невинних людей, навіть поза її межами. Так у соцмережі X він відреагував на катастрофу літака Azerbaijan Airlines, який 25 грудня розбився у Казахстані.

«Жорстока війна Росії проти України зачіпає дедалі більше і більше невинних людей – навіть за межами України. Про це свідчить авіакатастрофа в Актау, яка має бути повністю розслідувана», – написав Шольц.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому знову зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

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Теги: катастрофа авіакатастрофа війна путін літак Олаф Шольц диктатор відео аеродром соцмережі

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