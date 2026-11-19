На бульварі Миколи Міхновського фахівці «Київводоканалу» ремонтують магістральний водопровід. На час робіт водопостачання тимчасово припинили за десятьма адресами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Аварійні бригади ліквідовують пошкодження водопровідної мережі на бульв. Миколи Міхновського у Печерському районі столиці. Фахівці проводять ремонтні роботи на магістральному водопроводі діаметром 200 мм, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, на час ремонту тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: бульв. Миколи Міхновського, 3, 3-А, 3-Б, 4/6, 6, 6-А, 6-Б, 7, 8; вул. Академіка Філатова, 3/1.

Для забезпечення потреб місцевих жителів на бульвар Миколи Міхновського, 7-А направлено автоцистерну з питною водою.

Нагадаємо, фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» ліквідовують пошкодження теплової мережі на вулиці Великій Васильківській, що в Голосіївському районі столиці. На час виконання ремонтних робіт призупинили теплопостачання частини споживачів Голосіївського, Печерського та Шевченківського районів.