Росіяни пошкодили гіпермаркет Auchan у одному з ТРЦ Києва (відео)

Гіпермаркет тимчасово призупинив свою роботу

Унаслідок масованої атаки російських військ увечері 26 жовтня пошкоджень зазнав гіпермаркет Auchan («Ашан Чернігівська»), розташований у ТРЦ «Проспект». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву компанії.

Зазначається, що у результаті ворожого влучання та вибухової хвилі ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав.

Наразі гіпермаркет тимчасово призупинив свою роботу. Відновлення діяльності планується після завершення повної оцінки технічного стану будівлі та проведення необхідних аварійно-відновлювальних робіт.

«На щастя, ніхто не постраждав. Наразі магазин тимчасово не працюватиме – до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт», – зазначили в компанії Auchan Україна.

❗️Гіпермаркет «Ашан Чернігівська» тимчасово припинив роботу через російський обстріл Києва Магазин на вулиці Гната Хоткевича зазнав значних пошкоджень. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. «Наразі магазин тимчасово не працюватиме – до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт», – повідомила пресслужба «Ашану». — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.