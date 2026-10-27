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Росіяни пошкодили гіпермаркет Auchan у одному з ТРЦ Києва (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни пошкодили гіпермаркет Auchan у одному з ТРЦ Києва (відео)
Наслідки атака РФ по гіпермаркету Auchan
скриншот відео

Гіпермаркет тимчасово призупинив свою роботу

Унаслідок масованої атаки російських військ увечері 26 жовтня пошкоджень зазнав гіпермаркет Auchan («Ашан Чернігівська»), розташований у ТРЦ «Проспект». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву компанії.

Зазначається, що у результаті ворожого влучання та вибухової хвилі ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав.

Наразі гіпермаркет тимчасово призупинив свою роботу. Відновлення діяльності планується після завершення повної оцінки технічного стану будівлі та проведення необхідних аварійно-відновлювальних робіт.

«На щастя, ніхто не постраждав. Наразі магазин тимчасово не працюватиме – до завершення оцінки його стану та проведення необхідних відновлювальних робіт», – зазначили в компанії Auchan Україна. 

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Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

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Теги: Київ обстріл супермаркет

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