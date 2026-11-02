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Вогнеборці врятували немовля через вікно: на Подолі сталася пожежа у п'ятиповерхівці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вогнеборці врятували немовля через вікно: на Подолі сталася пожежа у п'ятиповерхівці
Вогнеборці врятували через вікно другого поверху чотирьох людей, у тому числі грудну дитину
фото: ДСНС Києва

Осередком займання стала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку

Уранці 2 листопада в Подільському районі столиці сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Введенській. Під час ліквідації загоряння бійці ДСНС врятували п'ятьох людей, серед яких немовля, та евакуювали ще вісім мешканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

За даними ГУ ДСНС м. Києва, виклик про надзвичайну подію надійшов о 08:29. Осередком займання стала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку.

Вогнеборці врятували власника палаючого помешкання
Вогнеборці врятували власника палаючого помешкання
фото: ДСНС Києва

У ході проведення рятувальних робіт вогнеборці за допомогою трьохколінної драбини врятували через вікно другого поверху чотирьох людей, у тому числі грудну дитину. Також бійці ДСНС врятували власника палаючого помешкання та вивели на свіже повітря 8 мешканців сусідніх квартир.

Вогнеборці врятували немовля через вікно: на Подолі сталася пожежа у п'ятиповерхівці фото 1
фото: ДСНС Києва

Пожежу на площі 20 кв. м повністю ліквідували о 09:09.

Осередком займання стала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку
Осередком займання стала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку
фото: ДСНС Києва

Врятованого з епіцентру займання чоловіка передали медикам із опіками. Обставини та причини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, під час пожежі у житловому будинку на вулиці Полярній в Оболонському районі столиці вогонь охопив балкони трьох поверхів. Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів врятували сімох осіб. Про постраждалих у повідомленні ДСНС не йдеться. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

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Теги: ДСНС пожежа Київ

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