Удар РФ по Інституту травматології у Києві: хто профінансує відбудову

Ляшко: «Пріоритет наразі – забезпечити безперервність надання медичної допомоги та якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру»

У Києві внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує «Главком».

За словами міністра, у будівлі медзакладу спалахнула пожежа, а також частково зруйновано конструкції другого поверху. Унаслідок удару постраждали троє пацієнтів, усім їм оперативно надали необхідну медичну допомогу. Частину хворих перевели до інших відділень закладу.

Пошкоджений фасад Інституту травматології фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

Лшко відвідав інститут, оглянув руйнування та обговорив із керівництвом першочергові потреби для відновлення його роботи.

«Пріоритет наразі – забезпечити безперервність надання медичної допомоги та якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру», – наголосив очільник МОЗ.

Потрощена внаслідок ворожої атаки маніпуляційна фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

Пошкоджені вікна у палаті інституту фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

Ляшко спільно з президентом НАМН України Василем Лазоришинцем до оцінки наслідків удару залучили профільних фахівців. Вони мають визначити обсяг робіт і необхідних ресурсів, після чого відбудову закладу профінансує уряд.

Президент НАМН України Василь Лазоришинець (у центрі) приїхав по понівеченого Інституту травматології фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

Міністр також подякував медикам і рятувальникам за швидку евакуацію пацієнтів, що дозволило уникнути тяжчих наслідків, а також волонтерам і благодійним організаціям, які допомагають ліквідовувати наслідки обстрілу.

Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України є провідною установою, де лікують складні травми та захворювання опорно-рухового апарату, проводять реконструктивно-відновні операції на кінцівках і хребті, а також реабілітацію, зокрема для українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада російські окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, що розташований у Шевченківському районі столиці. Внаслідок удару в будівлі лікарні виникло загоряння, пошкоджено фасад та скління, а в районі другого поверху зафіксовано часткове руйнування.