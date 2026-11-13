Удар РФ по Інституту травматології у Києві: хто профінансує відбудову
Ляшко: «Пріоритет наразі – забезпечити безперервність надання медичної допомоги та якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру»
У Києві внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує «Главком».
За словами міністра, у будівлі медзакладу спалахнула пожежа, а також частково зруйновано конструкції другого поверху. Унаслідок удару постраждали троє пацієнтів, усім їм оперативно надали необхідну медичну допомогу. Частину хворих перевели до інших відділень закладу.
Лшко відвідав інститут, оглянув руйнування та обговорив із керівництвом першочергові потреби для відновлення його роботи.
«Пріоритет наразі – забезпечити безперервність надання медичної допомоги та якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру», – наголосив очільник МОЗ.
Ляшко спільно з президентом НАМН України Василем Лазоришинцем до оцінки наслідків удару залучили профільних фахівців. Вони мають визначити обсяг робіт і необхідних ресурсів, після чого відбудову закладу профінансує уряд.
Міністр також подякував медикам і рятувальникам за швидку евакуацію пацієнтів, що дозволило уникнути тяжчих наслідків, а також волонтерам і благодійним організаціям, які допомагають ліквідовувати наслідки обстрілу.
Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада російські окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, що розташований у Шевченківському районі столиці. Внаслідок удару в будівлі лікарні виникло загоряння, пошкоджено фасад та скління, а в районі другого поверху зафіксовано часткове руйнування.
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