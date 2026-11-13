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Удар РФ по Інституту травматології у Києві: хто профінансує відбудову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар РФ по Інституту травматології у Києві: хто профінансує відбудову
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко і головний лікар Інституту травматології Роман Деркач оглядають пошкодження закладу

Ляшко: «Пріоритет наразі – забезпечити безперервність надання медичної допомоги та якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру»

У Києві внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує «Главком».

За словами міністра, у будівлі медзакладу спалахнула пожежа, а також частково зруйновано конструкції другого поверху. Унаслідок удару постраждали троє пацієнтів, усім їм оперативно надали необхідну медичну допомогу. Частину хворих перевели до інших відділень закладу.

Пошкоджений фасад Інституту травматології
Пошкоджений фасад Інституту травматології
фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

Лшко відвідав інститут, оглянув руйнування та обговорив із керівництвом першочергові потреби для відновлення його роботи.

«Пріоритет наразі – забезпечити безперервність надання медичної допомоги та якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру», – наголосив очільник МОЗ.

Потрощена внаслідок ворожої атаки маніпуляційна
Потрощена внаслідок ворожої атаки маніпуляційна
фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка
Пошкоджені вікна у палаті інституту
Пошкоджені вікна у палаті інституту
фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

Ляшко спільно з президентом НАМН України Василем Лазоришинцем до оцінки наслідків удару залучили профільних фахівців. Вони мають визначити обсяг робіт і необхідних ресурсів, після чого відбудову закладу профінансує уряд.

Президент НАМН України Василь Лазоришинець (у центрі) приїхав по понівеченого Інституту травматології
Президент НАМН України Василь Лазоришинець (у центрі) приїхав по понівеченого Інституту травматології
фото: Facebook-сторінка Віктора Ляшка

Міністр також подякував медикам і рятувальникам за швидку евакуацію пацієнтів, що дозволило уникнути тяжчих наслідків, а також волонтерам і благодійним організаціям, які допомагають ліквідовувати наслідки обстрілу.

Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України є провідною установою, де лікують складні травми та захворювання опорно-рухового апарату, проводять реконструктивно-відновні операції на кінцівках і хребті, а також реабілітацію, зокрема для українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада російські окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень Національний інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України, що розташований у Шевченківському районі столиці. Внаслідок удару в будівлі лікарні виникло загоряння, пошкоджено фасад та скління, а в районі другого поверху зафіксовано часткове руйнування.

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Теги: Київ лікарня обстріл Віктор Ляшко

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