Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» ліквідовують пошкодження теплової мережі на вулиці Великій Васильківській, що в Голосіївському районі столиці. На час виконання ремонтних робіт призупинили теплопостачання частини споживачів Голосіївського, Печерського та Шевченківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Йдеться про вулиці Антоновича, Басейну, Архітектора Городецького, Велику Васильківську, Гетьмана Павла Скоропадського, Євгена Чикаленка, Лютеранську, Малу Житомирську, Мечникова, Михайлівську, Прорізну, Саксаганського, Хрещатик, Шота Руставелі. Аварійні роботи проводять цілодобово. За необхідності «Київтеплоенерго» залучає додаткові бригади.

За попередньою інформацією, вночі мала бути проведена заміна пошкодженої ділянки трубопроводу, а відновити циркуляцію теплоносія в системі планують до 14:00 сьогодні, 19 листопада.

У КМДА нагадали, що в Києві вже повністю розгорнули роботу централізованого теплоенергетичного комплексу. Водночас триває усунення окремих аварійних випадків на теплових мережах. Близько 40 бригад «Київтеплоенерго» працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, у Києві в середу, 18 листопада, у частині Лівобережного масиву тимчасово відключали опалення. Це пов'язано з будівництвом системи резервного теплопостачання, які тривають на лівому березі столиці. У КМДА пояснили, що будівельні бригади почали монтаж запірної арматури, що потребує відключення ділянки тепломагістралі.



Зазначимо, щоопалювальний сезон у Києві стартував ще 16 жовтня – столиця розпочала його першою в Україні. На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери (лікарень, шкіл, дитячих садків) за індивідуальними заявками їхніх керівників.

До слова, 8 жовтня Кличко заявив, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд. Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.