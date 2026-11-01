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У чотирьох районах Києва знизився тиск води

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У чотирьох районах Києва знизився тиск води
Набрати питну воду можна в міських бюветах
фото: «РБК-Україна»

За даними влади, тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта

У чотирьох районах Києва знизився тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Як повідомляє «Київводоканал», унаслідок ворожої атаки на енергооб’єкти столиці знеструмлено один із водопровідних об’єктів. Через це спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об’єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час.

«Фахівці «Київводоканалу» працюють для найшвидшого відновлення стабільного водопостачання. Нагадуємо: набрати питну воду можна в міських бюветах. Адреси найближчих бюветних комплексів доступні на сайті КП «Київводфонд», – додається у заяві.

Нагадаємо, унаслідок російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях. За даними Міненерго, найскладніша ситуація з електропостачанням – на Дніпровщині та Київщині.

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Теги: енергетика Київ вода

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