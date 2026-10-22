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Що буде з лівим берегом Києва, якщо російські удари пошкодять мости: пояснення депутата

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Що буде з лівим берегом Києва, якщо російські удари пошкодять мости: пояснення депутата
Росія прямо заявила, що збирається завдавати ударів по стратегічним мостам
фото: кадр з відео

Головне завдання, за словами депутата, – завчасно підготувати столицю до надзвичайних ситуацій

Якщо російські удари пошкодять кілька мостів у Києві, лівий берег може зіткнутися з перебоями в постачанні продуктів, медикаментів і пального, а також ускладненнями в роботі екстрених служб. Щоб уникнути критичних проблем, столиця має підготувати план автономного забезпечення обох берегів на випадок тривалого порушення транспортного сполучення. Про це заявив депутат Крейденко, коментуючи можливі сценарії порушення транспортного сполучення між берегами Києва видданню «Фокус», передає «Главком».

«Для такого мегаполіса, як Київ, одночасне пошкодження кількох мостів – це не лише транспортна проблема, а й загроза функціонуванню систем життєзабезпечення», – наголосив Крейденко.

За його словами, план реагування має передбачати різні сценарії: від тимчасового перекриття одного мосту до тривалого порушення сполучення між берегами через пошкодження кількох переправ.

Окрему увагу необхідно приділити запасам продуктів, медикаментів і пального на кожному березі, роботі екстрених служб та доступним транспортним маршрутам. Це дасть змогу оцінити, наскільки кожна частина міста готова функціонувати в умовах транспортної ізоляції.

Водночас депутат зауважив, що без комплексних розрахунків неможливо коректно визначити, скільки днів обидва береги зможуть працювати автономно. Головне завдання, за його словами, – завчасно підготувати столицю до надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити безперебійну роботу критично важливих систем.

Нагадаэмо, що російська армія розпочала удари по об’єктах енергетики України, а також завдає ударів по мостах стратегічного значення. Про це начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну.

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Теги: Київ міст війна обстріл

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