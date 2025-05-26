Падіння дерева на Олени Теліги: рух до Куренівки заблоковано, сталася ДТП

Падіння дерева призвело до обриву контактної лінії тролейбусів

У Києві на вулиці Олени Теліги сталася надзвичайна подія: на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що інцидент трапився недодавно, рух у бік Куренівки тимчасово перекрито.

Також зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що, ймовірно, призведе до затримки в русі громадського транспорту. Крім того, повідомляється про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), що сталася внаслідок інциденту.

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Наразі на місці події працюють відповідні служби. Водіїв просять врахувати цю інформацію та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, на Харківщині у п’ятницю, 25 травня, сталася трагедія – внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули жінка та дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство.

Вранці 25 травня в Умані, на площі Перемоги, відбувся конфлікт за участю водія BMW, міського автобуса та пасажирів.