Падіння дерева на Олени Теліги: рух до Куренівки заблоковано, сталася ДТП
Падіння дерева призвело до обриву контактної лінії тролейбусів
У Києві на вулиці Олени Теліги сталася надзвичайна подія: на дорогу впало дерево, що значно ускладнило рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що інцидент трапився недодавно, рух у бік Куренівки тимчасово перекрито.
Також зафіксовано обрив контактної лінії тролейбусів, що, ймовірно, призведе до затримки в русі громадського транспорту. Крім того, повідомляється про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), що сталася внаслідок інциденту.
Наразі на місці події працюють відповідні служби. Водіїв просять врахувати цю інформацію та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.
Нагадаємо, на Харківщині у п’ятницю, 25 травня, сталася трагедія – внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули жінка та дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство.
Вранці 25 травня в Умані, на площі Перемоги, відбувся конфлікт за участю водія BMW, міського автобуса та пасажирів.
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