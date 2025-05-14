Конспірація не допомогла. У Києві поліція вдруге затримала організатора схем для ухилянтів

Зловмисник брався «вирішувати» будь-які питання, пов'язані із звільненням з військової служби або незаконного виїзду за кордон

У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який організував незаконний бізнес з «вирішення» питань щодо звільнення з військової служби та нелегального виїзду за кордон за значні суми грошей. Незважаючи на попереднє затримання за аналогічні оборудки, зловмисник продовжив свою кримінальну діяльність, вдаючись до конспірації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, шо правоохоронці викрили 36-річного столичного мешканця, який створив незаконний бізнес. «Підприємець» вибудував розгалужену схему протиправних послуг, охоплюючи як цивільних осіб, так і військовослужбовців. Раніше вже фігурант затримувався правоохоронцями за аналогічні оборудки і відносно нього розглядається справа в суді. Тож не дивлячись на це, він вирішив продовжити займатися кримінальною діяльністю.

Зловмисник брався «вирішувати» будь-які питання, пов'язані із звільненням з військової служби або незаконного виїзду за кордон. Єдина умова – гроші і чітке виконання вказівок ділка фото: Національна поліція України

При цьому, за словами правоохоронців, чоловік намагався застосовувати засоби конспірації, аби повторно не привертати увагу до свого «тіньового» бізнесу. Підозрюваний обирав клієнтів лише через довірених осіб, при особистому спілкуванні вивчав поведінку співрозмовників. Якщо ж у фігуранта виникали якісь підозри, він просто відмовлявся від «замовлення».

«В одному з випадків, за $20 тис. фігурант розповідав, що може звільнити військовослужбовця з військової служби за станом здоров'я. При цьому, він детально ознайомив клієнта з алгоритмом проходження «списання», – повідомили у поліції.

Іншу свою послугу – нелегальний виїзд до Республіки Молдова – зловмисник пообіцяв реалізувати за $14 тис. Подорож за кордон мала розпочатися з Одеси, тому ще за $2 тис. він запропонував організувати доставку до Одеської області, оминаючи блокпости. Після отримання згоди фігурант домовився про зустріч, однак сам на неї не пішов, а відправив туди кур'єра.

Фігуранта справи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України фото: Національна поліція України

Правоохоронці задокументували незаконні дії зловмисника, йому оголосили про підозру за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Також фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами. Як встановило слідство, організатор пропонував чоловікам кілька схем задля безперешкодного виїзду за кордон.

Раніше про підозру було повідомлено начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини, який за $15 тис. організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Посадовець «працював» у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.