Головна Київ Новини
search button user button menu button

Конспірація не допомогла. У Києві поліція вдруге затримала організатора схем для ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Конспірація не допомогла. У Києві поліція вдруге затримала організатора схем для ухилянтів
фото: Національна поліція України

Зловмисник брався «вирішувати» будь-які питання, пов'язані із звільненням з військової служби або незаконного виїзду за кордон

У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який організував незаконний бізнес з «вирішення» питань щодо звільнення з військової служби та нелегального виїзду за кордон за значні суми грошей. Незважаючи на попереднє затримання за аналогічні оборудки, зловмисник продовжив свою кримінальну діяльність, вдаючись до конспірації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  Національну поліцію України

Повідомляється, шо правоохоронці викрили 36-річного столичного мешканця, який створив незаконний бізнес. «Підприємець» вибудував розгалужену схему протиправних послуг, охоплюючи як цивільних осіб, так і військовослужбовців. Раніше вже фігурант затримувався правоохоронцями за аналогічні оборудки і відносно нього розглядається справа в суді. Тож не дивлячись на це, він вирішив продовжити займатися кримінальною діяльністю.

Зловмисник брався «вирішувати» будь-які питання, пов'язані із звільненням з військової служби або незаконного виїзду за кордон. Єдина умова – гроші і чітке виконання вказівок ділка
Зловмисник брався «вирішувати» будь-які питання, пов'язані із звільненням з військової служби або незаконного виїзду за кордон. Єдина умова – гроші і чітке виконання вказівок ділка
фото: Національна поліція України

При цьому, за словами правоохоронців, чоловік намагався застосовувати засоби конспірації, аби повторно не привертати увагу до свого «тіньового» бізнесу. Підозрюваний обирав клієнтів лише через довірених осіб, при особистому спілкуванні вивчав поведінку співрозмовників. Якщо ж у фігуранта виникали якісь підозри, він просто відмовлявся від «замовлення».

«В одному з випадків, за $20 тис. фігурант розповідав, що може звільнити військовослужбовця з військової служби за станом здоров'я. При цьому, він детально ознайомив клієнта з алгоритмом проходження «списання», – повідомили у поліції.

Іншу свою послугу – нелегальний виїзд до Республіки Молдова – зловмисник пообіцяв реалізувати за $14 тис. Подорож за кордон мала розпочатися з Одеси, тому ще за $2 тис. він запропонував організувати доставку до Одеської області, оминаючи блокпости. Після отримання згоди фігурант домовився про зустріч, однак сам на неї не пішов, а відправив туди кур'єра. 

Фігуранта справи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
Фігуранта справи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
фото: Національна поліція України

Правоохоронці задокументували незаконні дії зловмисника, йому оголосили про підозру за ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Також фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України, та 28-річному киянину, який скористався його послугами. Як встановило слідство, організатор пропонував чоловікам кілька схем задля безперешкодного виїзду за кордон.  

Раніше про підозру було повідомлено начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини, який  за $15 тис. організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Посадовець «працював» у змові зі спільниками. Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Проте польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора. 

Теги: ухилянти поліція мобілізація Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затриманому нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі
На Пріорці рецидивіст вдарив ножем військового: поліція повідомила деталі конфлікту
15 квiтня, 10:57
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
23 квiтня, 02:25
Для придбання свіжих продуктів також можна відвідати комунальні ринки
У Києві 26-27 квітня відбудуться ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
26 квiтня, 06:06
Підозрюваного затримали менше ніж за годину
На Сумщині військовий взяв водія у заручники та змусив їхати до Києва
24 квiтня, 04:54
На фестивалі загалом було придбано близько 90 000 книг
«Книжкова країна» на ВДНГ зібрала понад 72 тис. відвідувачів: які книжки купували найчастіше
28 квiтня, 17:47
Віталій Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Кличко зустрівся у Валенсії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
30 квiтня, 17:27
Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові
Київська держадміністрація дала чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
12 травня, 08:46
Під час п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: три виробничі лінії; сировину, фільтри та 14 ящиків тютюну; понад 100 тис. пачок готових сигарет
На Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет
12 травня, 17:25
Собака нардепа - лабрадор Баскервіль
Народний депутат виявив недоліки нового сервісу реєстрації домашніх тварин у Києві
Сьогодні, 09:06

Новини

Суд захистив історичну садибу Дмитрієва на Подолі від забудови
Суд захистив історичну садибу Дмитрієва на Подолі від забудови
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Спалах гепатиту А у Києві. У лікарнях перебуває 19 дітей
Спалах гепатиту А у Києві. У лікарнях перебуває 19 дітей
Конспірація не допомогла. У Києві поліція вдруге затримала організатора схем для ухилянтів
Конспірація не допомогла. У Києві поліція вдруге затримала організатора схем для ухилянтів
Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати
Мери Києва і Броварів об'єдналися? На вʼїзді до Києва зʼявилися агітаційні плакати
Чи буде влітку гаряча вода у Києві? «Київтеплоенерго» відреагувало на заяви у ЗМІ
Чи буде влітку гаряча вода у Києві? «Київтеплоенерго» відреагувало на заяви у ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
71K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
50K
Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна
25K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
13K
«15 років – не дитина, це вже жінка». Російський фігурист розповів, як познайомився з дружиною

Новини

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua