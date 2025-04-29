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Битва за Протасів Яр. Суд повернув позов прокуратурі через відсутність коштів для забудовника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Битва за Протасів Яр. Суд повернув позов прокуратурі через відсутність коштів для забудовника
Товариство «Протасів Яр» купило у громади міста Києва ділянки площею 1,6 та 15 га
фото з відкритих джерел

Генпрокуратура планує оскаржувати ухвалу Господарського суду в апеляційній інстанції

Кошти зі столичного бюджету за дві ділянки у Протасовому Яру, які прокуратура намагається повернути громаді міста, не надійшли на депозитний рахунок Господарського суду Києва. Суд повернув позов прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора на запит громадській ініціативі «Голка».

«Ухвалою суду від 24 квітня 2025 року позовну заяву прокурора повернуто у зв’язку з ненаданням суду документів, що підтверджують внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі вартості спірних земельних ділянок», – йдеться в документі.

Мова про ділянки площею 1,6 та 15 га, які товариство «Протасів Яр» купило у громади міста Києва.

Офіс генерального прокурора 18 квітня подав до суду відповідну заяву, у якій вказано, що позов прокурора пред’явлено до набуття чинності ч. 6 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, яка не має зворотної дії у часі.

«Отже, ці обставини виключають можливість застосування ч. 6 ст. 164 Господарського процесуального кодексу при вирішенні питання про відкриття судом провадження за вказаним позовом», – зазначає Генпрокуратура.

Тому відомство планує оскаржувати ухвалу Господарського суду міста Києва в апеляційній інстанції.

Кошти за дві ділянки у Протасовому Яру, які прокуратура намагається повернути громаді міста, не надійшли на депозитний рахунок суду
Кошти за дві ділянки у Протасовому Яру, які прокуратура намагається повернути громаді міста, не надійшли на депозитний рахунок суду
фото: «Голка»

Не лише «Протасів Яр» претендує на територію зеленої зони. 30 квітня у Господарському суді міста Києва відбудеться засідання за позовом товариства «Холдингова компанія «ЕнкоГруп», яка судиться з владою міста. У цю справу прокуратура намагається вступити як сторона.

Нагадаємо, у 2004 році Київська міська державна адміністрація видала фірмі «Протасів Яр» дозвіл на забудову території Протасового Яру. Відповідно до цього розпорядження, компанія отримала право на розробку плану території для будівництва житлового комплексу.

У липні 2004 року Київська міська рада передала в оренду ТОВ «Протасів Яр» 15 га для забудови в оренду, змінивши їхню категорію з рекреаційної на житлову та громадську забудову (тобто дозволила забудувати зону відпочинку). У жовтні того ж року продала цю землю фіомі «Протасів Яр». 

Місцеві мешканці виступили проти забудови та почали протести ще у 2004 році. Вони організували публічні зібрання, збори підписів та звернення до органів влади з вимогою скасувати рішення. Громадські слухання у 2005 році також підтвердили позицію громади, яка наполягала на збереженні Протасового Яру як зеленої зони.

Протести продовжувалися навіть після підписання договорів купівлі-продажу землі.

20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр». У липні 2022 року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

23  листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного. Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року. У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а у 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками. Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру. 

У 2024 році мешканці Солом’янського району знову звернулися до Київради з вимогою заборонити забудову Протасового Яру. Їхні вимоги полягали в тому, щоб не допустити зміни статусу природної території, провести юридичний захист схилів і впорядкувати територію заказника.

Результатом стало ухвалення Київрадою рішення, яке тепер оскаржується.

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Теги: Київ Офіс Генерального прокурора

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