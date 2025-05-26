На території дитячого садочку у столиці виявлено мінометну міну часів Другої світової
З початку поточного року у столиці вже виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни
Сьогодні, 26 травня, на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва під час здійснення ремонтних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.
Як повідомили рятувальники, небезпечну знахідку виявили у дитячому садовку на вулиці Героїв Маріуполя. Прибувши на місце, фахівці ДСНС Києва ідентифікували знахідку як мінометну міну часів Другої світової війни.
Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування оперативно вилучили боєприпас і вивезли його на полігон для подальшого знешкодження. На час проведення робіт з вилучення міни персонал та діти дитячого садочка були переведені в безпечне місце.
Загалом з початку поточного року у столиці вже виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни.
Нагадаємо, у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни.
В Ірпені Київської області місцева мешканка, вигулюючи собак, знайшла під парканом міну.
До слова, на Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.
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