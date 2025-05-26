На території дитячого садочку у столиці виявлено мінометну міну часів Другої світової

З початку поточного року у столиці вже виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни

Сьогодні, 26 травня, на території дитячого садочку у Голосіївському районі Києва під час здійснення ремонтних робіт було виявлено вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Небезпечну знахідку виявили у дитячому садовку на вулиці Героїв Маріуполя фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Як повідомили рятувальники, небезпечну знахідку виявили у дитячому садовку на вулиці Героїв Маріуполя. Прибувши на місце, фахівці ДСНС Києва ідентифікували знахідку як мінометну міну часів Другої світової війни.

Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування оперативно вилучили боєприпас і вивезли його на полігон для подальшого знешкодження. На час проведення робіт з вилучення міни персонал та діти дитячого садочка були переведені в безпечне місце.

Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування оперативно вилучили боєприпас і вивезли його на полігон для подальшого знешкодження фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Загалом з початку поточного року у столиці вже виявили та вилучили 40 боєприпасів часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни.

В Ірпені Київської області місцева мешканка, вигулюючи собак, знайшла під парканом міну.

До слова, на Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.