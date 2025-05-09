Кожен відповідатиме за свій напрямок. Ткаченко затвердив нову структуру КМВА

Документ чітко визначає посадових осіб, відповідальних за конкретні напрямки роботи в столиці

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про затвердження нової структури КМВА та відповідний штатний розпис. Зокрема, він показав схему нової структури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

«Затверджена нова структура КМВА та відповідний штатний розпис», – повідомив Ткаченко. Він пояснив, що цей документ чітко визначає посадових осіб, відповідальних за конкретні напрямки роботи в столиці.

Глава КМВА також опублікував схему, на якій розписано склад та вертикаль підпорядкування.

Відтепер, за словами Ткаченка, буде забезпечена сувора дисципліна виконання поставлених завдань.

Структура Київської міської військової адміністрації інфографіка: Тимур Ткаченко/Facebook

«Хаос, допущений при ліквідації наслідків російських атак, відсутність на робочому місці та гуляння у час, коли люди залишились без житла – це остання крапка», – наголосив начальник КМВА.

А також додав, що відсьогодні невиконання доручень, виданих для забезпечення функціонування Києва будуть оцінюватись, як саботаж в умовах правового режиму воєнного стану. Далі Ткаченко особисто звертатиметься до СБУ, яка комплексно реагуватиме на такі прояви.