Головна Київ Новини
search button user button menu button

Театр Франка вирушає на гастролі: яким містам України пощастить

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Театр Франка вирушає на гастролі: яким містам України пощастить
Масштабні постановки театру з основної сцени вирушать у літній тур містами України
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка/Facebook

Театр закликає глядачів слідкувати за оновленнями афіші та обирати місто для незабутніх театральних вражень

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка оголосив про зміни у липневому репертуарі. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на пресслужбу театру

Як повідомляється на офіційній сторінці у Facebook, усі вистави протягом липня відбуватимуться на Камерній сцені. Масштабні ж постановки з основної сцени вирушать у літній тур містами України. Зокрема, зустрічі з глядачами вже незабаром відбудуться у Полтаві, Дніпрі, Одесі та Львові.

Театр закликає глядачів слідкувати за оновленнями афіші та обирати місто для незабутніх театральних вражень.  

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві анонсував відкриття третьої сцени – камерного простору «Сцена під химерами». «Сцена під химерами» стане експериментальним майданчиком для камерних вистав та творчих пошуків, натхненним унікальною архітектурою Городецького.

Євген Нищук заявив, що одним із пріоритетів залишається осучаснення української класики. Після успіху вистави «Конотопська відьма», театр Франка готує нову інтерпретацію «Енеїди» Івана Котляревського, прем'єра якої запланована на кінець листопада 2025 року. 

До слова, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик.

Теги: Київ театр кияни місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Товариство «Протасів Яр» купило у громади міста Києва ділянки площею 1,6 та 15 га
Битва за Протасів Яр. Суд повернув позов прокуратурі через відсутність коштів для забудовника
29 квiтня, 19:23
Хонда повідомила, що звернулася до адвокатів та готує судові позови про захист честі, гідності та ділової репутації 
Заступниця Кличка заявила про брудну інформаційну атаку проти неї
29 квiтня, 17:04
Наслідки російської атаки 29 квітня 2025 року. Київ, Деснянський район
Дронова атака призвела до серйозних руйнувань на базі відпочинку у Києві (фото)
29 квiтня, 17:49
Дніпро постійно здійснює ремонти пошкоджених будинків та інфраструктури на сотні мільйонів гривень
Філатов натякнув Києву на недостатню допомогу постраждалим від обстрілів, порівнявши з Дніпром
29 квiтня, 18:50
Останній дзвоник у закладах загальної середньої освіти Києва пролунає 30 травня
Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
1 травня, 08:34
Протягом 1861 дня безперервних тренувань чоловік подолав неймовірну дистанцію у 28 734 кілометри
Киянин встановив унікальний національний рекорд з безперервного бігу
5 травня, 14:37
За попередніми даними, водій легкового автомобіля Skoda, рухаючись по проспекту Степана Бандери у напрямку Північного мосту, не впорався з керуванням і підрізав водія мотоцикла
На проспекті Степана Бандери авто «підрізало» мотоцикл, є постраждалий
5 травня, 16:45
Вікторія Муха, Юлія Лимар і Віталій Кличко у Міжнародний день вишиванки зробили спільне фото
День вишиванки: мер Кличко зробив селфі з соратницями
15 травня, 17:12
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)
7 травня, 14:38

Новини

Театр Франка вирушає на гастролі: яким містам України пощастить
Театр Франка вирушає на гастролі: яким містам України пощастить
На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)
На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)
«Софія Київська» потрапила у скандал через платний вхід у День музеїв
«Софія Київська» потрапила у скандал через платний вхід у День музеїв
На Київщині вандали пошкодили медичні автомобілі
На Київщині вандали пошкодили медичні автомобілі
Спалах гепатиту А у Києві: зареєстровано понад 70 випадків захворювання
Спалах гепатиту А у Києві: зареєстровано понад 70 випадків захворювання
У Києві 20-25 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві 20-25 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
86K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
50K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
36K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
33K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua