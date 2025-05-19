Театр Франка вирушає на гастролі: яким містам України пощастить

Масштабні постановки театру з основної сцени вирушать у літній тур містами України

Театр закликає глядачів слідкувати за оновленнями афіші та обирати місто для незабутніх театральних вражень

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка оголосив про зміни у липневому репертуарі. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на пресслужбу театру.

Як повідомляється на офіційній сторінці у Facebook, усі вистави протягом липня відбуватимуться на Камерній сцені. Масштабні ж постановки з основної сцени вирушать у літній тур містами України. Зокрема, зустрічі з глядачами вже незабаром відбудуться у Полтаві, Дніпрі, Одесі та Львові.

Театр закликає глядачів слідкувати за оновленнями афіші та обирати місто для незабутніх театральних вражень.

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві анонсував відкриття третьої сцени – камерного простору «Сцена під химерами». «Сцена під химерами» стане експериментальним майданчиком для камерних вистав та творчих пошуків, натхненним унікальною архітектурою Городецького.

Євген Нищук заявив, що одним із пріоритетів залишається осучаснення української класики. Після успіху вистави «Конотопська відьма», театр Франка готує нову інтерпретацію «Енеїди» Івана Котляревського, прем'єра якої запланована на кінець листопада 2025 року.

До слова, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик.