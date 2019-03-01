На Шулявці зносять МАФи: проти комунальників виставили «тітушок» (фото)



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На Шулявці зносять МАФи Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Спротив було зупинено поліцією

Комунальники продовжують демонтаж торгівельного ряду на вул. О. Довженка біля станції метро «Шулявська». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

За його словами, власниця торговельних точок заблокувала демонтажні роботи за допомогою «тітушок». Проте, цей спротив було зупинено поліцією.

«Інформую, що організований тітух-спротив, який демонтажникам «Київблагоустрою» дві години тому влаштувала бізнесвумен – власниця торговельного ряду ролетів на Довженка, 1 («Шулявська»), був успішно зупинений столичною поліцією. А починали ми прибирання цього ролетного ряду дуже жваво. Втім, після спротиву демонтаж поновлено. У понеділок ми його завершимо», - розповів Андрєєв.

Він додав, що «силові демарші підприємців без документів на ТС, без оренди землі є красномовним свідченням ведення нечесного бізнесу, який в нерівних умовах конкурує і, чого гріха таїти, часто-густо перемагає легальний дрібний бізнес, який трудиться у правовому полі».

Нагадаємо, 27 лютого розпочався демонтаж торговельного ряду з ролетів біля станції метро «Шулявська».