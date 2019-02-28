Шулявку очистили від МАФів (фото)



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Демонтовано близько двадцяти ролетів Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Біля станції метро «Шулявська» прибрали торговельний ряд

У середу, 27 лютого, комунальне підприємство «Київблагоустрій» провело демонтаж торгівельного ряду з ролетів на вул. О. Довженка, 1в, біля станції метро «Шулявська». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Всього демонтовано близько двадцяти ролетів.

«Інспекторська перевірка виявила відсутність оренди земельної ділянки», - зазначив Андрєєв.

Крім того, інша демонтажна бригада прибрала чергові незаконні тимчасові споруди на Старовокзальній, 23. «Це були (на останніх фото підбірки) нахабно вштовхнута поміж двох МАФів антисанітарного вигляду «чебуречно-пиріжкова» та незаконний торгівельний павільйон», - повідомив Андрєєв.

Нагадаємо, минулого тижня, 18-22 лютого, у Києві комунальниками було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд.