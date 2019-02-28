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    Новини

    Шулявку очистили від МАФів (фото)

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    Демонтовано близько двадцяти ролетів - Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Демонтовано близько двадцяти ролетів
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Біля станції метро «Шулявська» прибрали торговельний ряд

    У середу, 27 лютого, комунальне підприємство «Київблагоустрій» провело демонтаж торгівельного ряду з ролетів на вул. О. Довженка, 1в, біля станції метро «Шулявська». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    Всього демонтовано близько двадцяти ролетів.

    «Інспекторська перевірка виявила відсутність оренди земельної ділянки», - зазначив Андрєєв.

    Крім того, інша демонтажна бригада прибрала чергові незаконні тимчасові споруди на Старовокзальній, 23. «Це були (на останніх фото підбірки) нахабно вштовхнута поміж двох МАФів антисанітарного вигляду «чебуречно-пиріжкова» та незаконний торгівельний павільйон», - повідомив Андрєєв.

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    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Шулявку очистили від МАФів (фото)
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Нагадаємо, минулого тижня, 18-22 лютого, у Києві комунальниками було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд.

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    Київ метро благоустрій КМДА МАФи
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