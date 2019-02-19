У Кличка розповіли, коли зникнуть МАФи на Шулявці та Академмістечку



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До метро люди дістаються лабіринтами з кіосків Фото: Вечірній Київ

Місто розробило Комплексну схему розміщення тимчасових споруд у спеціально відведених місцях

Ситуація з кіосками в столиці виправиться, коли запрацює Комплексна схема розміщення МАФів. Про це повідомив в.о. директора Департаменту благоустрою КМДА Тарас Панчій в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

Коментуючи ситуацію з МАФами на Шулявці, він сказав: «Зараз тривають роботи по перекладанню мереж і підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу. Ті кіоски, що заважали будівельникам, ми демонтували, а частину пересунули в інше місце. Нині це дійсно жахливе місце. Тут весь пішохідний простір заставлений ларьками. Безліч тимчасових споруд стоїть по всій ширині тротуарів, а пішоходів витіснено на проїжджу частину. На Академмістечку ситуація ще складніша: до метро люди дістаються лабіринтами з кіосків».

Наразі господарі частини тимчасових споруд (ТС) сплачують до бюджету кошти. За рішенням Київради до моменту проведення районного конкурсу на розміщення ТС, кіоски, які сплачують місту пайову участь, демонтувати заборонено.

«Вся ситуація в столиці з кіосковими шанхаями виправиться, коли запрацює Комплексна схема розміщення МАФів, - говорить Панчій. - Нагадаю: у 2013 – 2014 роках у столиці було більше 20 тисяч МАФів, а до бюджету сплачували лише близько 1000. Тоді місто зробило ортофотоплан і надало можливість підприємцям відмітити на ньому свої кіоски, запропонувало договори про сплату до бюджету пайової участі. Ті власники ТС, хто виконав ці процедури, до моменту проведення конкурсів у районах має право торгувати. Всі інші зараз активно зносимо».

Тим часом, місто розробило Комплексну схему розміщення ТС у спеціально відведених місцях, поза комунікаціями, поза пішохідними зонами (тротуарами), подалі від пересадкових транспортних вузлів, перехресть, шкіл, але в зоні доступності для покупців-пішоходів. Було затверджено й єдиний архетип кіосків, на яких кольоровими смужками відмічено спеціалізацію торгової точки: квіти, кава-солодощі, побутові послуги й інше.

В Печерському, Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому (завершується) районах вже відбулися конкурси, підприємці обрали собі нові місця дислокації за новою Комплексною схемою. Незабаром через конкурси пройдуть всі торговці столиці.

Після того вони мають переміститися на нові місця й протягом 6 місяців змінити вигляд свого кіоску у відповідності до архетипу. Інші МАФи будуть знесені. Таким чином ситуація з засиллям торгових кіосків у столиці буде вирішена.

«Поряд із станціями метро, на тій-таки Шулявці, Академмістечку, Житомирській та інших, на територіях великих пересадкових вузлів жодних ларьків не буде, - стверджує Панчій. - Тут максимально звільнимо простір заради безпеки людей й естетики міських територій. Будуть лави для відпочинку, дерева, вічнозелені кущі… Так вже зробили поряд зі станціями метро «Політехнічний інститут» й «Тараса Шевченка». Так буде й на Шулявці. Адже проектом реконструкції шляхопроводу передбачено повний благоустрій всієї прилеглої території. Зникнуть також торгові ряди з одягом, розташовані вздовж вулиці Довженка».

Як повідомлялося, на Львівській площі у Києві комунальники демонтували незаконну тимчасову споруду.