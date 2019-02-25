Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
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Демонтаж незаконного павільйону
Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
Комунальники прибирають незаконні тимчасові споруди
Минулого тижня, 18-22 лютого, у Києві комунальниками було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.
Зокрема, було демонтовано:
- 1 павільйон на розі Львівської пл. та вул. Січових Стрільців, 1/5
- 1 всесезонний майданчик на вул. Тимошенка, 7
- 1 незаконний шлагбаум на вул. Володимирській, 20/1-а
- 1 павільйон на розі вул. Ватутіна та просп. Маяковського
- 1 всесезонний майданчик на вул. Верхній Вал, 16/4
- 2 авто з продажу кави на Вокзальній пл., 2
- 1 павільйон на вул. Мостищенській, 9-10
- 1 всесезонний майданчик на вул. Фізкультури, 3
- 1 павільйон на вул. Пухівській, 4-6 (біля автокооперативу)
- 8 торговельних наметів у торговельному ряду на вул. Електротехнічній, 2
- 1 намет для сезонної торгівлі на просп. Перемоги, 48
- 1 всесезонний майданчик на вул. Мілютенка, 19-а
- 1 незаконна огорожа на Редьчиному озері, дільниця № 12
- 1 незаконна прибудова на Вокзальній пл., 3
- 1 шиномонтаж на вул. Оноре де Бальзака, 16
- 9 незаконних гаражів на вул. Борщагівській, 10
- 1 павільйон на розі вул. Електротехнічної та вул. Драйзера
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Червоноткацькій, 93
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Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
Нагадаємо, нещодавно перехід перед «трубою» Центрального залізничного вокзалу у Києві було повністю вивільнено від нелегальної торгівлі.