Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд



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Демонтаж незаконного павільйону Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Комунальники прибирають незаконні тимчасові споруди

Минулого тижня, 18-22 лютого, у Києві комунальниками було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Зокрема, було демонтовано:

Нагадаємо, нещодавно перехід перед «трубою» Центрального залізничного вокзалу у Києві було повністю вивільнено від нелегальної торгівлі.