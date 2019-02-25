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    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд

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    Демонтаж незаконного павільйону - Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Демонтаж незаконного павільйону
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Комунальники прибирають незаконні тимчасові споруди

    Минулого тижня, 18-22 лютого, у Києві комунальниками було демонтовано 35 незаконних тимчасових споруд. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    Зокрема, було демонтовано:

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    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Намети, гаражі, МАФи: за тиждень у Києві демонтовано 35 споруд
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Нагадаємо, нещодавно перехід перед «трубою» Центрального залізничного вокзалу у Києві було повністю вивільнено від нелегальної торгівлі.

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