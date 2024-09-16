У Пірнівській громаді на Київщині горить лісова підстилка площею близько 10 га

До рятувальних робіт залучено 10 одиниць техніки від ДСНС Київської області

Пожежа сталася на відкритій території у селі Нижча Дубечня та у селі Лебедівка Пірнівської територіальної громади

У Пірнівській громаді горить лісова підстилка площею близько 10 га. Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини.

«16 вересня о 14:54 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Нижча Дубечня та у селі Лебедівка, Пірнівської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить лісова підстилка, загальною площею 10 га.

До рятувальних робіт залучено 10 одиниць техніки від ДСНС Київської області.

Ліквідація пожежі у Вишгородському районі, дим від якої бачить майже вся столиця, триває pic.twitter.com/Pzm6rPEPej — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2024

Роботи з ліквідації пожежі тривають.