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У Пірнівській громаді на Київщині горить лісова підстилка площею близько 10 га

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Пірнівській громаді на Київщині горить лісова підстилка площею близько 10 га
До рятувальних робіт залучено 10 одиниць техніки від ДСНС Київської області
фото: ДСНС Київщини, Facebook

Пожежа сталася на відкритій території у селі Нижча Дубечня та у селі Лебедівка Пірнівської територіальної громади

У Пірнівській громаді горить лісова підстилка площею близько 10 га. Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини.  

«16 вересня о 14:54 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Нижча Дубечня та у селі Лебедівка, Пірнівської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить лісова підстилка, загальною площею 10 га.

 

До рятувальних робіт залучено 10 одиниць техніки від ДСНС Київської області.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Теги: Київщина ліс пожежа

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