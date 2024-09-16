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Київщина: унаслідок ворожої атаки дронів є поранена та пошкодження (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київщина: унаслідок ворожої атаки дронів є поранена та пошкодження (фото)
Унаслідок ворожої атаки потрощені будинки
фото: пресслужба поліції Києва

ППО знищила цілі, але через уламки поранено жінку

Російські загарбники  у ніч на 16 вересня атакували Київську область ударними дронами, ППО знищила цілі, через падіння уламків поранено жінку, пошкоджено авто та будинки, виникли пожежі. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка», – повідомив Кравченко.

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З його слів, жінку госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога.

«Станом на 8:30 в області зафіксовано пошкодження 5 автомобілів та 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи. У чотирьох районах виникли загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Усі пожежі ліквідовано», - зазначив голова Київської ОВА.

Київщина: унаслідок ворожої атаки дронів є поранена та пошкодження (фото) фото 2


Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня в Київській області підрозділи протиповітряної оборони працювали по російських БпЛА.

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Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що Київ став об'єктом восьмої повітряної атаки окупантів у вересні. ППО збила навколо столиці майже два десятка ворожих БпЛА . 

Зокрема у  ніч на понеділок ворожі війська застосували ударні безпілотники, ймовірно, типу Shahed. Оголошення повітряної тривоги в столиці відбулося близько другої ночі і тривало приблизно три з половиною години. Безпілотники атакували Київ з різних напрямків і у кількох групах. Протиповітряна оборона змогла знищити майже два десятка ворожих БпЛА в повітряному просторі навколо міста.

Згідно з попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань не зафіксовано. 

Теги: війна Київщина безпілотник

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