Туреччину охопили десятки лісових пожеж

Рятувальники в Туреччині продовжують гасити лісові пожежі

У п'ятницю, 16 серпня, в Туреччині спалахнуло близько 47 пожеж, які поширилися через спекотну і вітряну погоду. Про це пише AP.

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі повідомив, що загалом по всій країні сьогодні спалахнуло близька 47 пожеж. 30 з них узято під контроль, у 17 гасіння триває.

У турецькому місті Ізмір триває гасіння лісових пожеж фото: Anadolu Agency

Зокрема триває гасіння пожежі в місті Ізмір, мешканці якого покинули свої домівки, коли їх засипало попелом.

У турецькому місті Ізмір триває гасіння лісових пожеж, що перекинулися



Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Юмакли повідомив, що сумарно по всій країні сьогодні спалахнуло близька 47 пожеж. 30 з них узято під контроль, у 17 гасіння триває. pic.twitter.com/J681yX4jfX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 16, 2024

До того ж, одна з пожеж загрожувала меморіалам і могилам Першої світової війни на місці битви під Галліполі.

Туреччина мобілізувала десятки літаків, сотні транспортних засобів і тисячі людей для боротьби з пожежами.

фото: Anadolu Agency

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмаклі попередив про підвищений ризик лісових пожеж на вихідних через низьку вологість, сильний вітер і високу температуру.

Головне управління лісового господарства застерегло людей не розпалювати вогнища на відкритому повітрі протягом наступних 10 днів у зв'язку з погодними умовами.

Нагадаємо, наприкінці червня лісові пожежі охопили відразу три турецькі провінції – Ізмір, Чанаккале та Айдин. За даними турецького міністерства сільського та лісового господарства, лише в Ізмірі за першу половину дня 29 червня зареєстрували 16 вогнищ лісових пожеж. Загоряння сталися у лісовій зоні в районах Каракадаг, Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбали та інших.

До слова, на заході Туреччини у місті Ізмір стався потужний вибух. За попередніми даними п'ятеро людей загинули, 63 зазнали поранень. Про це повідомляє очільник провінції Ізмір Сулейман Елбан.За словами глави Ізміра, вибух стався 30 червня після обіду.