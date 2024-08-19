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У РФ палала тягова підстанція на залізниці у Маріїнську

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У РФ палала тягова підстанція на залізниці у Маріїнську
фото: скріншот

Через вибух і пожежу місто залишилося на певний час без світла та води

Уночі в Росії вибухала і палала тягова підстанція на Транссибірській залізниці у Маріїнську, Кемеровської області. Про це пишуть місцеві пабліки.

Місто залишилося на якийсь час без світла та води. Також було призупинено рух поїздів.

Як повідомляють місцеві пабліки, вночі пожежу загасили силами пожежного поїзда, але інцидент зміг на дві години зупинити рух поїздів.

У транспортній прокуратурі заявили, що причина займання – технічна несправність.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу.

Раніше у Московській області, на заводі імені Ухтомського сталась масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився на більш ніж дві тисячі квадратних метрів.

Як повідомлялося, у Ростові-на-Дону стався потужний вибух, що спричинив масштабну пожежу. Інцидент трапився неподалік Персіанівки, де розташована військова частина.

До слова, у Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок атаки безпілотника.

Теги: пожежа вибух росія

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