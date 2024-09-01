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Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
фото ілюстративне

Унаслідок удару чотири людини травмовано

Пізно ввечері 31 серпня ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

«У результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що увечері 31 серпня в Харкові пролунав вибух. Унаслідок удару ворога, в Слобідському районі пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Постраждало двоє людей.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала авіаудару по підприємству в Сумах. Внаслідок атаки поранено дев'ятьох людей.

Як повідомлялося, уночі 30 серпня ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого здійнялась пожежа. За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. 

Жителів міста просили щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Теги: пожежа вибух Сумщина ворог

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