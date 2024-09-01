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Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
У Тверській області Росії горить Конаківська електростанція
фото з відкритих джерел

Уночі дрони атакували кілька областей Росії

У ніч на 1 вересня окупанти вдарили по Харкову та Сумщині. Безпілотники атакували кілька російських областей. У Тверській області після атаки горить електростанція.

Окупанти атакували Харків

Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. Ракета влучила у проїжджу частину поряд з багатоповерховим житловим будинком. У будинку повністю зруйноване скління, також пошкоджені автівки, промислові будівлі, адміністративні приміщення.

Раніше ворог вже бив по Харкову ракетою «Гром-Е1». Її бойова частина – 315 кг, а дальність польоту може сягати 120 км. Ця ракета потужніша та точніша за ФАБ-500.

Відомо про трьох людей, які зазнали гострої реакції на стрес внаслідок російського удару.

Атака БпЛА на Росію

Уночі дрони атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю нібито атакували безпілотники. За його словами було нібито збито п'ять безпілотників. Один з безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську ГРЕС.

Водночас уночі 1 вересня московський аеропорт «Внуково» запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

У Тверській області РФ атакувано електростанцію

У ніч на 1 вересня безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція.

За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. Наразі дороги у напрямку станції перекриті. На станції спалахнула пожежа. За даними губернатора області, в районі Конаково ППО нібито збила п'ять безпілотників, постраждалих немає.

Конаківська електростанція – теплова електростанція, розташована у місті Конаково Тверської області Росії. Це один з найбільших виробників енергії в Центральній Росії та восьма за потужністю теплова електростанція Росії. За повідомленнями російських пабліків, поруч із електростанцією розташоване сховище нафтопродуктів.

Ворог завдав ракетного удару по Сумщині

Пізно ввечері 31 серпня ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

«У результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Ворог захопив село в Покровському районі

Російські загарбники захопили Парасковіївку в Покровському районі на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці», – йдеться в повідомлення.

Також повідомляється про просування росіян біля Піщаного.

Теги: стрес ворог перевезення ракета окупанти пожежа

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