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Росіяни четверту добу не можуть приборкати пожежу на нафтобазі Ростовщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росіяни четверту добу не можуть приборкати пожежу на нафтобазі Ростовщини
У ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ
фото: з відкритих джерел

.Наразі у гасінні пожежі задіяно понад 500 осіб

На нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, куди влучив український БпЛА, четвертий день поспіль триває пожежа. Про це пишуть росЗМІ. 
«Пожежники вже четверту добу гасять пожежу на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області, задіяно понад 500 осіб», – повідомили в районній адміністрації.

Раніше повідомлялося, що на нафтобазі у Пролетарську вибухнула чергова цистерна. Росіяни пишуть, що нібито ніхто не постраждав. 

Протягом дня жителі Пролетарська також скаржилися у місцевих чатах, що місто засипає «дивним пластиковим попелом».

Російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова, подолавши понад 150 км.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.

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Теги: росія пожежа нафта

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