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У Ростовській області сталася нова пожежа: горять будинки росіян (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Ростовській області сталася нова пожежа: горять будинки росіян (відео)
Займання трапилося в Пролетарську, де неподалік горить нафтобаза
скріншот з відео

У Пролетарську під Ростовом пожежа поширилася за межі нафтобази

У Ростовській області, де вже декілька днів палає нафтобаза, сталась нова пожежа. Займання трапилося в Пролетарську, де неподалік шостий день горить нафтобаза. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як кажуть місцеві, пожежа сталася оскільки хтось підпалив траву на околицях міста, а через посушливу погоду вогонь швидко поширився. На деяких ділянках вогонь перекинувся на будинки, повідомляється, що горить ціла вулиця. На відео потрапили будинки, які вже вигоріли дотла.

Примітно, що росіяни сім'я йдуть дивитися на пожежу. На одне з відео потрапили місцеві, які стоять на мосту й просто дивляться як горять будинки.

Наразі пожежників з нафтобази скеровано до міста, аби ліквідовувати нову пожежу.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

Зокрема, сьогодні зранку, 23 серпня, дрон знову атакував нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, пожежу на якій не можуть загасити ще з неділі. Як повідомлялося, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько п'ятої ранку.

Як повідомлялося, на атакованій п'ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.

До слова, як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.

Теги: пожежа нафта росія будинок росіяни

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