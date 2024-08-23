У Ростовській області сталася нова пожежа: горять будинки росіян (відео)

У Пролетарську під Ростовом пожежа поширилася за межі нафтобази

У Ростовській області, де вже декілька днів палає нафтобаза, сталась нова пожежа. Займання трапилося в Пролетарську, де неподалік шостий день горить нафтобаза. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як кажуть місцеві, пожежа сталася оскільки хтось підпалив траву на околицях міста, а через посушливу погоду вогонь швидко поширився. На деяких ділянках вогонь перекинувся на будинки, повідомляється, що горить ціла вулиця. На відео потрапили будинки, які вже вигоріли дотла.

Вогонь з Пролетарської нафтобази перекинувся на місто, – русняві ЗМІ.



Горить ціла вулиця з будинками, вже 6 вигоріло дотла pic.twitter.com/90ya7Nc4v3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 23, 2024

Примітно, що росіяни сім'я йдуть дивитися на пожежу. На одне з відео потрапили місцеві, які стоять на мосту й просто дивляться як горять будинки.

Наразі пожежників з нафтобази скеровано до міста, аби ліквідовувати нову пожежу.

У Пролетарську під Ростовом пожежа поширилася за межі нафтобази, горить вже навіть міська забудова, — росЗМІ pic.twitter.com/YEMD95i3HI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 23, 2024

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

Зокрема, сьогодні зранку, 23 серпня, дрон знову атакував нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, пожежу на якій не можуть загасити ще з неділі. Як повідомлялося, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько п'ятої ранку.

Як повідомлялося, на атакованій п'ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.

До слова, як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.