У Ростовській області сталася нова пожежа: горять будинки росіян (відео)
У Пролетарську під Ростовом пожежа поширилася за межі нафтобази
У Ростовській області, де вже декілька днів палає нафтобаза, сталась нова пожежа. Займання трапилося в Пролетарську, де неподалік шостий день горить нафтобаза. Про це пишуть російські ЗМІ.
Як кажуть місцеві, пожежа сталася оскільки хтось підпалив траву на околицях міста, а через посушливу погоду вогонь швидко поширився. На деяких ділянках вогонь перекинувся на будинки, повідомляється, що горить ціла вулиця. На відео потрапили будинки, які вже вигоріли дотла.
Вогонь з Пролетарської нафтобази перекинувся на місто, – русняві ЗМІ.
Горить ціла вулиця з будинками, вже 6 вигоріло дотла pic.twitter.com/90ya7Nc4v3
Примітно, що росіяни сім'я йдуть дивитися на пожежу. На одне з відео потрапили місцеві, які стоять на мосту й просто дивляться як горять будинки.
Наразі пожежників з нафтобази скеровано до міста, аби ліквідовувати нову пожежу.
У Пролетарську під Ростовом пожежа поширилася за межі нафтобази, горить вже навіть міська забудова, — росЗМІ pic.twitter.com/YEMD95i3HI— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 23, 2024
Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.
Зокрема, сьогодні зранку, 23 серпня, дрон знову атакував нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, пожежу на якій не можуть загасити ще з неділі. Як повідомлялося, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько п'ятої ранку.
Як повідомлялося, на атакованій п'ять днів тому українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.
До слова, як підрахував OSINT-аналітик в X, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом, чотири – частково зруйновано, 16 – не пошкоджено, доля ще 44-х – невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом.
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