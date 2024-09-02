Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів

У ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ

Унаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області завершилася після понад двох тижнів. У мережі з'явився супутниковий знімок. Про це повідомляє «Радіо Свобода» в Telegram.

Видання порівняло супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як закінчили гасити пожежу (2 вересня).

Нафтобаза Росрезерву у Пролетарську



Порівняння супутникових знімків до удару (16 серпня) і після закінчення гасіння пожежі (2 вересня). pic.twitter.com/SCOy7HnXWi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 2, 2024

Унаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До відома, комбінат «Кавказ» є російським державним підприємством, що входить до структури «Росрезерву». Об’єкт розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.

21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.