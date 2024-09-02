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Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів
У ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ
фото: скріншот

Унаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів

Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області завершилася після понад двох тижнів. У мережі з'явився супутниковий знімок. Про це повідомляє «Радіо Свобода» в Telegram.

Видання порівняло супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як закінчили гасити пожежу (2 вересня).

Унаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.

За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.

Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До відома, комбінат «Кавказ» є російським державним підприємством, що входить до структури «Росрезерву». Об’єкт розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.

21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.

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Теги: пожежа росія нафта

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