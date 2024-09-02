Супутниковий знімок нафтобази у Ростовській області, яка палала 16 днів
Унаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів
Пожежа на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області завершилася після понад двох тижнів. У мережі з'явився супутниковий знімок. Про це повідомляє «Радіо Свобода» в Telegram.
Видання порівняло супутникові знімки до удару (16 серпня) та після того, як закінчили гасити пожежу (2 вересня).
Нафтобаза Росрезерву у Пролетарську
Порівняння супутникових знімків до удару (16 серпня) і після закінчення гасіння пожежі (2 вересня). pic.twitter.com/SCOy7HnXWi
Унаслідок пожежі сильно вигоріла велика кількість резервуарів.
За інформацією журналістів, загалом було пошкоджено понад 30 резервуарів, у кожному з яких може бути до 500 кубічних метрів палива.
Місцева влада стверджує, що під час гасіння пожежі постраждали 49 рятувальників.
Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.
До відома, комбінат «Кавказ» є російським державним підприємством, що входить до структури «Росрезерву». Об’єкт розташований у місті Пролетарськ Ростовської області.
21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.
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