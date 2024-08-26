На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників: працює ППО

У Київській області лунають вибухи

Вночі о 2:51 на Київщині оголосили сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Сили протиповітряної оборони вже працюють над їх знешкодженням. Про це інформує КОВА.

Мешканців області закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки. Також наголошується на важливості не фотографувати та не знімати роботу ППО.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами і дронами.

Крім того, вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

Як повідомлялося, на Київщині пошкодження зафіксовано в шести садових товариствах та трьох населених пунктах одного з районів області.

Пошкодження зазнали 50 приватних будинків. Два з них зруйновані. Також пошкоджено п’ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач.