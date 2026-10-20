Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стрілянина в Печерському ТЦК: з'явилися нові деталі про зброю та стан поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина в Печерському ТЦК: з'явилися нові деталі про зброю та стан поранених
Стрілянина сталася у приміщенні Печерського ТЦК на вулиці Бойчука, 11А
фото: Igor Zinkevych/Facebook

Наряд оповіщення доставив до Печерського ТЦК громадянина 1984 року народження через порушення законодавства про мобілізацію

З'явилися нові деталі збройного нападу в Печерському районному ТЦК та СП у Києві, який стався напередодні, 19 жовтня. За даними джерел у правоохоронних органах, затриманий чоловік відкрив вогонь із бойового пістолета Sig Sauer, повідомляє «Главком».

Про нові обставини інциденту повідомив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін з посиланням на власні джерела. За його інформацією, наряд оповіщення доставив до приміщення Печерського ТЦК громадянина 1984 року народження через порушення законодавства про мобілізацію. У холі закладу поблизу пропускного пункту чоловік дістав бойовий пістолет Sig Sauer, який мав із собою, та здійснив кілька пострілів.

Унаслідок стрілянини поранення отримали троє співробітників поліції та троє військовослужбовців:

Серед поранених поліцейських:

  • капітан (начальник відділу превенції) – отримав поранення в ділянці правої лопатки;
  • лейтенант (оперативник кримінальної поліції) – зазнав поранення нижньої частини тулуба;
  • лейтенант (старший інспектор) – діагностовано пневмоторакс.

Серед поранених військовослужбовців ТЦК:

  • старший лейтенант – поранення сідничної ділянки;
  • солдат – поранення шиї та грудної клітки;
  • солдат – поранення плеча.

Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Стрільця затримали одразу на місці події. Наразі правоохоронці з'ясовують походження бойового пістолета .

Допис голови наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна
Допис голови наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна
скриншот

Нагадаємо, напередодні стало відомо про факт стрілянини на території ТЦК у Печерському районі столиці, під час якої порушник мобілізаційного законодавства поранив шістьох осіб. Наразі тривають слідчі дії. 

Теги: стрілянина ТЦК Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зокрема, про проблеми із сервісами заявив український хостинг-провайдер і реєстратор доменів Cityhost
Атака на Київ спричинила масштабний збій у мережі: постраждали три провайдери
24 вересня, 12:10
Палац урочистих подій (східний ріг)на проспекті Берестейському, 11
Реставрація за 280 млн грн: Київ замовив нові скляні вітражі для Центрального РАГСу
29 вересня, 11:33
Cтарообрядницька ікона та напрестольний хрест, вилучені митниками
Ханукальні дзиги та ікона XIX століття: київські митники зупинили контрабанду реліквій
29 вересня, 16:35
Глава держави зазначив, що спільне вшанування пам’яті є важливим і в умовах нинішньої війни Росії проти України
Делегації Ізраїлю та Німеччини приїхали до Києва: Зеленський зробив заяву
6 жовтня, 21:07
Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
Ракетна атака на Україну, Трамп анонсував розмову з Путіним: головне за ніч 7 жовтня
7 жовтня, 05:30
Олена Білозерська: «Я з родиною зимуватиму в Києві»
Ексвійськова Білозерська пояснила, чому проігнорувала заклик Кличка виїхати з міста
12 жовтня, 13:24
Під час затримання чоловік чинив активний опір і застосував пневматичний пістолет
На Львівщині нападник вдарив ножем військового, а під час затримання вистрілив в поліцейського
12 жовтня, 14:34
Аби пройти обстеження, не потрібні електронні направлення чи попередній запис.
Без направлення й запису: де у Києві можна безплатно пройти мамографію у жовтні
7 жовтня, 16:02
Після вибуху дівчина продовжила дзвінок з іншої кімнати
Вибух під час робочого дзвінка: киянка випадково зняла на відео момент ворожого удару
13 жовтня, 17:06

Новини

23 депутати залишили Київраду за шість років роботи: названо причини
23 депутати залишили Київраду за шість років роботи: названо причини
Окупанти атакували Київ: уламки дрона впали біля АЗС, є загиблий
Окупанти атакували Київ: уламки дрона впали біля АЗС, є загиблий
Стрілянина в Печерському ТЦК: з'явилися нові деталі про зброю та стан поранених
Стрілянина в Печерському ТЦК: з'явилися нові деталі про зброю та стан поранених
Чоловік загинув після падіння з восьмого поверху лікарні в Оболонському районі столиці
Чоловік загинув після падіння з восьмого поверху лікарні в Оболонському районі столиці
На Бучанщині у зіткненні з вантажівкою загинув водій мікроавтобуса
На Бучанщині у зіткненні з вантажівкою загинув водій мікроавтобуса
Якість повітря у Києві 20 жовтня 2026 року
Якість повітря у Києві 20 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua