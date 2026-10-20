Стрілянина в Печерському ТЦК: з'явилися нові деталі про зброю та стан поранених

Наряд оповіщення доставив до Печерського ТЦК громадянина 1984 року народження через порушення законодавства про мобілізацію

З'явилися нові деталі збройного нападу в Печерському районному ТЦК та СП у Києві, який стався напередодні, 19 жовтня. За даними джерел у правоохоронних органах, затриманий чоловік відкрив вогонь із бойового пістолета Sig Sauer, повідомляє «Главком».

Про нові обставини інциденту повідомив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін з посиланням на власні джерела. За його інформацією, наряд оповіщення доставив до приміщення Печерського ТЦК громадянина 1984 року народження через порушення законодавства про мобілізацію. У холі закладу поблизу пропускного пункту чоловік дістав бойовий пістолет Sig Sauer, який мав із собою, та здійснив кілька пострілів.

Унаслідок стрілянини поранення отримали троє співробітників поліції та троє військовослужбовців:

Серед поранених поліцейських:

капітан (начальник відділу превенції) – отримав поранення в ділянці правої лопатки;

лейтенант (оперативник кримінальної поліції) – зазнав поранення нижньої частини тулуба;

лейтенант (старший інспектор) – діагностовано пневмоторакс.

Серед поранених військовослужбовців ТЦК:

старший лейтенант – поранення сідничної ділянки;

солдат – поранення шиї та грудної клітки;

солдат – поранення плеча.

Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Стрільця затримали одразу на місці події. Наразі правоохоронці з'ясовують походження бойового пістолета .

Допис голови наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна скриншот

Нагадаємо, напередодні стало відомо про факт стрілянини на території ТЦК у Печерському районі столиці, під час якої порушник мобілізаційного законодавства поранив шістьох осіб. Наразі тривають слідчі дії.