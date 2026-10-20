Стрілянина в Печерському ТЦК: з'явилися нові деталі про зброю та стан поранених
Наряд оповіщення доставив до Печерського ТЦК громадянина 1984 року народження через порушення законодавства про мобілізацію
З'явилися нові деталі збройного нападу в Печерському районному ТЦК та СП у Києві, який стався напередодні, 19 жовтня. За даними джерел у правоохоронних органах, затриманий чоловік відкрив вогонь із бойового пістолета Sig Sauer, повідомляє «Главком».
Про нові обставини інциденту повідомив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін з посиланням на власні джерела. За його інформацією, наряд оповіщення доставив до приміщення Печерського ТЦК громадянина 1984 року народження через порушення законодавства про мобілізацію. У холі закладу поблизу пропускного пункту чоловік дістав бойовий пістолет Sig Sauer, який мав із собою, та здійснив кілька пострілів.
Унаслідок стрілянини поранення отримали троє співробітників поліції та троє військовослужбовців:
Серед поранених поліцейських:
- капітан (начальник відділу превенції) – отримав поранення в ділянці правої лопатки;
- лейтенант (оперативник кримінальної поліції) – зазнав поранення нижньої частини тулуба;
- лейтенант (старший інспектор) – діагностовано пневмоторакс.
Серед поранених військовослужбовців ТЦК:
- старший лейтенант – поранення сідничної ділянки;
- солдат – поранення шиї та грудної клітки;
- солдат – поранення плеча.
Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.
Стрільця затримали одразу на місці події. Наразі правоохоронці з'ясовують походження бойового пістолета .
Нагадаємо, напередодні стало відомо про факт стрілянини на території ТЦК у Печерському районі столиці, під час якої порушник мобілізаційного законодавства поранив шістьох осіб. Наразі тривають слідчі дії.
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