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    У світі

    У Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину

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    Однак протестантів вже зустріла поліція, яка застосувала водомети - У Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину
    Однак протестантів вже зустріла поліція, яка застосувала водомети

    Тисячі місцевих жителів вийшли на акції проти такої урядової політики

    У Німеччині парламент планує затвердити закон, який дасть уряду ширші повноваження у стримуванні пандемії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як повідомляється, сьогодні Бундестаг обговорить зміни закону про захист від інфекцій, де планують поставити заходи щодо захисту від пандемії коронавірусу на більш надійну правову основу. Противники карантину закликали до протестів. У відповідь у центр Берліна стягнули велику кількість поліцейських.

    За оцінками поліції, на протест вийшли від 5 до 10 тисяч осіб.

    Правоохоронці закликали протестувальників розійтися оскільки багато людей були без захисних масок і не дотримувалися дистанції. Потім поліція оголосила захід завершеним. Мітингарі не послухали вказівок правоохоронців, після чого ті застосували водомети.

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    У Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину
    У Берліні поліція застосувала водомети проти противників карантину

    Зазначається, що новий закон, який планує ухвалити парламент, істотно розширює повноваження МОЗ Німеччини в плані можливих обмежувальних заходів при пандемії, регулює роботу майбутніх центрів вакцинації.

    Нагадаємо, що влада Німеччини відмовилася від посилення локдауну.

    Теги: закон поліція парламент
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