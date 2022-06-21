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  4. Рашисти крадуть запчастини із своєї ж техніки, щоб купити алкоголь – розвідка
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    Події в Україні

    Рашисти крадуть запчастини із своєї ж техніки, щоб купити алкоголь – розвідка

    Окупанти знімають з техніки запчастини і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь - Рашисти крадуть запчастини із своєї ж техніки, щоб купити алкоголь – розвідка
    Окупанти знімають з техніки запчастини і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь
    фото: Генштаб ЗСУ

    Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ

    Російські військові активно торгують запчастинами, які вкрали з бойової техніки. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

    Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню.

    «Доблесні» російські воїни знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

    Зважаючи на масштаби розкрадань та критичний рівень оснащеності підрозділів боєздатною технікою, командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.

    Як повідомлялося, родичі російських окупантів, які роблять бізнес на мародерстві в Україні, крадуть награбоване майно також і у своїх.

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    Теги: розвідка росія окупанти СБУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти крадуть запчастини із своєї ж техніки, щоб купити алкоголь – розвідка