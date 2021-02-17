У проекті Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» наразі ризиків немає, – Ткаченко

Олександр Ткаченко прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що не бачить ризиків у реалізації проекту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, запропонованого Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр». Про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua.

«Мені здається, з приводу будь-якого об'єкту, тим більше такого драматичного, як Бабин Яр, завжди можуть існувати різні точки зору. Але важливо в таких питаннях знаходити консенсус. Все, що я намагаюся зробити в розмові з колегами по меморіалу, – знаходити взаєморозуміння для того, щоб всі ризики, які можуть існувати в даній ситуації, були зняті. В даному конкретному проекті я ризиків зараз не бачу. Там обдуманий та осмислений проект», – заявив міністр.

За його словами, меморіалізація Бабиного Яру як меморіалу і як державного заповідника повинна відбуватися у кооперації, і така співпраця наразі відбувається.

Ткаченко також прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру в найближчі місяці, що з часом стане частиною загального меморіалу і музею Голокосту, який буде побудований на території Яру, а також спростував чутки про будівництво даного об'єкта на місці поховань. «Це арт-об'єкт. Ми дали дозвіл. Він буде перебувати поруч з Менорою на території заповідника Бабин Яр. Були проведені дослідження: і якщо там колись і існували кордони якогось кладовища, то воно було закрите ще в 30-ті роки. Всі експертизи це підтверджують. Тим більше, що це не стільки будівництво, скільки досить легка конструкція, яку і будівництвом назвати складно. До того ж, там давно існує церква», – зазначив міністр.

Ткаченко також назвав блюзнірством перебування і роботу на території Бабиного Яру приватного тиру. Однак зазначив, що цю проблему повинна вирішити міська влада. «Тир там досить давно. І це питання до міста, а не до мене. Наскільки я знаю, це якийсь приватний тир. Не знаю, як він опинився на території Бабиного Яру. Але це, звичайно, нонсенс... Виглядає як блюзнірство», – заявив Ткаченко.