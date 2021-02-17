У проекті Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» наразі ризиків немає, – Ткаченко
Першим об'єктом меморіалу має стати синагога
Олександр Ткаченко прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що не бачить ризиків у реалізації проекту комплексної меморіалізації Бабиного Яру, запропонованого Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр». Про це він заявив в інтерв'ю виданню LB.ua.
«Мені здається, з приводу будь-якого об'єкту, тим більше такого драматичного, як Бабин Яр, завжди можуть існувати різні точки зору. Але важливо в таких питаннях знаходити консенсус. Все, що я намагаюся зробити в розмові з колегами по меморіалу, – знаходити взаєморозуміння для того, щоб всі ризики, які можуть існувати в даній ситуації, були зняті. В даному конкретному проекті я ризиків зараз не бачу. Там обдуманий та осмислений проект», – заявив міністр.
За його словами, меморіалізація Бабиного Яру як меморіалу і як державного заповідника повинна відбуватися у кооперації, і така співпраця наразі відбувається.
Ткаченко також прокоментував плани зведення меморіальної синагоги на території Бабиного Яру в найближчі місяці, що з часом стане частиною загального меморіалу і музею Голокосту, який буде побудований на території Яру, а також спростував чутки про будівництво даного об'єкта на місці поховань. «Це арт-об'єкт. Ми дали дозвіл. Він буде перебувати поруч з Менорою на території заповідника Бабин Яр. Були проведені дослідження: і якщо там колись і існували кордони якогось кладовища, то воно було закрите ще в 30-ті роки. Всі експертизи це підтверджують. Тим більше, що це не стільки будівництво, скільки досить легка конструкція, яку і будівництвом назвати складно. До того ж, там давно існує церква», – зазначив міністр.
Ткаченко також назвав блюзнірством перебування і роботу на території Бабиного Яру приватного тиру. Однак зазначив, що цю проблему повинна вирішити міська влада. «Тир там досить давно. І це питання до міста, а не до мене. Наскільки я знаю, це якийсь приватний тир. Не знаю, як він опинився на території Бабиного Яру. Але це, звичайно, нонсенс... Виглядає як блюзнірство», – заявив Ткаченко.