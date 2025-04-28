Київ попрощався зі 17-річним Данилом Худею та його батьками, що загинули від атаки РФ

Провести в останню путь батьків та брата прийшла донька, яка чудом вижила після атаки

Сьогодні, 28 квітня, в Києві попрощалися з трьома жертвами обстрілу: 17-річним Данилом Худею та його батьками, які загинули під завалами будинку внаслідок влучання російської балістичної ракети у житловий будинок 24 квітня. Провести їх в останню путь прийшла донька, яка чудом вижила після атаки, а також рідні, близькі та небайдужі кияни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.LIVE.

На похороні було багато молоді фото: Новини.LIVE

Прощання з Данилом Худею та його батьками фото: Новини.LIVE

Близькі сім'ї прийшли проводити в останню путь родину, яку жорстоко вбила Росія фото: Новини.LIVE

Священник відспівує померлих фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Люди, що прийшли попрощатися з родиною, тримають у рухах букети білих та червоних троянд фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Друзі Данила Худі цілий день, поки тривала пошуково-рятувальна операція після російської масованої комбінованої атаки, сподівалися побачити його живим. Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».

Один із друзів Данила Іван, який вчився з ним в одній школі, розповів, що «Даня був такою людиною, якої я не бачив ніколи». Тато Данила Олег та мама Вікторія також загинули. Врятуватися вдалося лише молодшій сестрі Данила.

Вони мешкали на першому поверсі будинку, в який влучила російська балістична ракета. Тато, зі слів знайомих Данила, був військовим.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.