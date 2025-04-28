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Київ попрощався зі 17-річним Данилом Худею та його батьками, що загинули від атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ попрощався зі 17-річним Данилом Худею та його батьками, що загинули від атаки РФ
Священник відспівує померлих
фото: Новини.LIVE

Провести в останню путь батьків та брата прийшла донька, яка чудом вижила після атаки

Сьогодні, 28 квітня, в  Києві попрощалися з трьома жертвами обстрілу: 17-річним Данилом Худею та його батьками, які загинули під завалами будинку внаслідок влучання російської балістичної ракети у житловий будинок 24 квітня. Провести їх в останню путь прийшла донька, яка чудом вижила після атаки, а також рідні, близькі та небайдужі кияни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.LIVE

На похороні було багато молоді
На похороні було багато молоді
фото: Новини.LIVE
Прощання з Данилом Худею та його батьками
Прощання з Данилом Худею та його батьками
фото: Новини.LIVE
Близькі сім'ї прийшли проводити в останню путь родину, яку жорстоко вбила Росія
Близькі сім'ї прийшли проводити в останню путь родину, яку жорстоко вбила Росія
фото: Новини.LIVE
Священник відспівує померлих
Священник відспівує померлих
фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Люди, що прийшли попрощатися з родиною, тримають у рухах букети білих та червоних троянд
Люди, що прийшли попрощатися з родиною, тримають у рухах букети білих та червоних троянд
фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Друзі Данила Худі цілий день, поки тривала пошуково-рятувальна операція після російської масованої комбінованої атаки, сподівалися побачити його живим. Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».

Один із друзів Данила Іван, який вчився з ним в одній школі, розповів, що «Даня був такою людиною, якої я не бачив ніколи». Тато Данила Олег та мама Вікторія також загинули. Врятуватися вдалося лише молодшій сестрі Данила. 

Вони мешкали на першому поверсі будинку, в який влучила російська балістична ракета. Тато, зі слів знайомих Данила, був військовим. 

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

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Теги: Київ смерть похорон ракетна атака

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