Київ попрощався зі 17-річним Данилом Худею та його батьками, що загинули від атаки РФ
Провести в останню путь батьків та брата прийшла донька, яка чудом вижила після атаки
Сьогодні, 28 квітня, в Києві попрощалися з трьома жертвами обстрілу: 17-річним Данилом Худею та його батьками, які загинули під завалами будинку внаслідок влучання російської балістичної ракети у житловий будинок 24 квітня. Провести їх в останню путь прийшла донька, яка чудом вижила після атаки, а також рідні, близькі та небайдужі кияни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.LIVE.
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.
Друзі Данила Худі цілий день, поки тривала пошуково-рятувальна операція після російської масованої комбінованої атаки, сподівалися побачити його живим. Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка».
Один із друзів Данила Іван, який вчився з ним в одній школі, розповів, що «Даня був такою людиною, якої я не бачив ніколи». Тато Данила Олег та мама Вікторія також загинули. Врятуватися вдалося лише молодшій сестрі Данила.
Вони мешкали на першому поверсі будинку, в який влучила російська балістична ракета. Тато, зі слів знайомих Данила, був військовим.
До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.
Читайте також:
- Дворічна дівчинка розповіла іноземним медіа про атаку РФ на Київ: щемливе відео
- Друзі чекали на диво. Рятувальники дістали тіло підлітка з-під завалів у столичному Святошині
- Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам
- Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару
- Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата
- Ким був 17-річний хлопець, який загинув унаслідок ракетного обстрілу Києва
Коментарі — 0