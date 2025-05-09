Сонячна енергія на рейках: у Швейцарії стартував унікальний проєкт

Сонячні модулі можна встановлювати вручну або механічно за допомогою мобільної установки

Швейцарський стартап став першим, хто розробив мобільну знімальну систему

Швейцарська компанія запустила першу у світі пересувну сонячну електростанцію потужністю 18 кВт на залізничній колії. Про це пише «Главком» із посиланням на Sun-Ways.

Ідея виникла у Джозефа Скудері у 2020 році під час очікування поїзда на станції Ренен на захід від Лозанни. Він замислився: а чому б не використати простір між залізничними рейками для виробництва електрики? П'ять років по тому Скудері та його стартап Sun-Ways встановив перші 100 метрів сонячних панелей на залізничних коліях у Бютті, невеликому селищі у кантоні Невшатель.

«Ми встановили сонячні панелі так само, як це зазвичай робиться на даху будинку», – розповів він.

Це не перший випадок інтеграції сонячних елементів у конструкцію колійного господарства. У Німеччині, Італії, Франції та Японії вже проходять випробування сонячних панелей, розміщених між рейками. Однак швейцарський стартап став першим, хто розробив мобільну знімальну систему.

Установка складається із 48 сонячних панелей, розміщених на залізничних шпалах між рейками. Сонячні панелі можуть встановлюватися вручну або механічно за допомогою машини, розробленої швейцарською компанією Scheuchzer, що якраз спеціалізується на обслуговуванні залізничних колій.

Така машина здатна встановити чи демонтувати майже 1000 квадратних метрів сонячних панелей лише за кілька годин.

Можливість їх швидкого демонтажу має вирішальне значення для проведення адекватного технічного обслуговування або заміни сонячних елементів.

Компанія Sun-Ways отримала підтримку від десятка партнерських фірм та Швейцарського Федерального агентства з просування інновацій. Бюджет пілотної фази складає 585 тис. швейцарських франків (близько $704 600).

У жовтні минулого року Федеральне управління транспорту Швейцарії погодило використання мобільної фотоелектричної установки на залізниці. Після цього сонячна електростанція пройшла низку випробувань та аналізів, отримавши всі необхідні дозволи.

У Sun-Ways продовжать проведення випробувань у найближчі три роки, зосереджуючись на покритті сонячних панелей, забрудненні від потягів та впливі сонячної електростанції на залізничну інфраструктуру. Це дасть змогу перевірити довгострокову безпеку експлуатації потягів із використанням сонячних панелей, встановлених на рейках.

Висновки міжнародної групи експертів демонструють, що попри скептичні оцінки, такі проєкти не тільки цілком можна реалізувати, вони мають значний комерційний потенціал.

На думку критиків, сильне забруднення від потягів та інтенсивна механічна напруга можуть значно скоротити виробництво електрики і зменшити загальний термін служби такої сонячної електростанції.

За словами представників Sun-Ways, система має серйозний потенціал та зростаючу підтримку щодо встановлення сонячних панелей на залізничних шляхах.

У довгостроковій перспективі засновник та директор Sun-Ways Джозеф Скудері пропонує генерувати електрику між рейками і подавати її безпосередньо як тягловий струм для потягів, що зробить їх таким чином абсолютно самодостатніми.

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