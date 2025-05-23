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Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото)
Жінка похизувалася повним кошиком білих грибів
фото: Victoria Kolomiets/Facebook

У Вишгородському районі після дощу з'явилося багато білих грибів

Після нещодавніх дощів та потепління, грибники Київщини діляться першими успіхами «тихого полювання». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на групу «Грибники Полісся» у фейсбуці. 

Зокрема, дописувачка ділиться вдалою грибною розвідкою після дощів і потепління у Вишгородському районі. 

Жінка опублікувала кошик, наповнений білими грибами, а також фото власне процесу збору грибів.  

Гриби у Вишгородському лісі
Гриби у Вишгородському лісі
фото: Victoria Kolomiets/Facebook
Два грибочки ледь вміщаються на жіночій долоні
Два грибочки ледь вміщаються на жіночій долоні
фото: Victoria Kolomiets/Facebook
Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото) фото 1
фото: Victoria Kolomiets/Facebook
Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото) фото 2
фото: Victoria Kolomiets/Facebook
Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото) фото 3
фото: Victoria Kolomiets/Facebook
Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото) фото 4
фото: Victoria Kolomiets/Facebook

У мережі люди не вірять, що так багато грибів зараз і цікавляться, де жінка зібрала свій кошик.

Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото) фото 5
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Нагадаємо, у березні у Новодністровську Чернівецької області родина отруїлася грибами. Як зазначили рятувальники, Мати померла, а батько з сином потрапили до лікарні.

У листопаді минулого року у львівській дитячій лікарні св. Миколая 2 листопада померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. Дитина перебувала в критичному стані з 30 жовтня, коли її доставили до лікарні з глибокою печінковою недостатністю. Львівські медики зробили термінову пересадку печінки, однак це не допомогло врятувати дитину. Інформацію про смерть дівчинки підтвердили як у лікарні, так і в поліції Тернопільщини. За даними поліції, родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома. Лише після значного погіршення стану дітей вона звернулася до лікарні.

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Теги: Київщина ліс гриби

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