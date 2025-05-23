Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото)

У Вишгородському районі після дощу з'явилося багато білих грибів

Після нещодавніх дощів та потепління, грибники Київщини діляться першими успіхами «тихого полювання». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на групу «Грибники Полісся» у фейсбуці.

Зокрема, дописувачка ділиться вдалою грибною розвідкою після дощів і потепління у Вишгородському районі.

Жінка опублікувала кошик, наповнений білими грибами, а також фото власне процесу збору грибів.

Гриби у Вишгородському лісі фото: Victoria Kolomiets/Facebook

Два грибочки ледь вміщаються на жіночій долоні фото: Victoria Kolomiets/Facebook

фото: Victoria Kolomiets/Facebook

фото: Victoria Kolomiets/Facebook

фото: Victoria Kolomiets/Facebook

фото: Victoria Kolomiets/Facebook

У мережі люди не вірять, що так багато грибів зараз і цікавляться, де жінка зібрала свій кошик.

скриншот коментарів

Нагадаємо, у березні у Новодністровську Чернівецької області родина отруїлася грибами. Як зазначили рятувальники, Мати померла, а батько з сином потрапили до лікарні.

У листопаді минулого року у львівській дитячій лікарні св. Миколая 2 листопада померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. Дитина перебувала в критичному стані з 30 жовтня, коли її доставили до лікарні з глибокою печінковою недостатністю. Львівські медики зробили термінову пересадку печінки, однак це не допомогло врятувати дитину. Інформацію про смерть дівчинки підтвердили як у лікарні, так і в поліції Тернопільщини. За даними поліції, родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома. Лише після значного погіршення стану дітей вона звернулася до лікарні.