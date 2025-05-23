Жінка розсекретила локацію під Києвом, де можна зібрати кошик білих грибів (фото)
У Вишгородському районі після дощу з'явилося багато білих грибів
Після нещодавніх дощів та потепління, грибники Київщини діляться першими успіхами «тихого полювання». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на групу «Грибники Полісся» у фейсбуці.
Зокрема, дописувачка ділиться вдалою грибною розвідкою після дощів і потепління у Вишгородському районі.
Жінка опублікувала кошик, наповнений білими грибами, а також фото власне процесу збору грибів.
У мережі люди не вірять, що так багато грибів зараз і цікавляться, де жінка зібрала свій кошик.
Нагадаємо, у березні у Новодністровську Чернівецької області родина отруїлася грибами. Як зазначили рятувальники, Мати померла, а батько з сином потрапили до лікарні.
У листопаді минулого року у львівській дитячій лікарні св. Миколая 2 листопада померла дворічна дівчинка з Тернопільщини внаслідок отруєння блідою поганкою. Дитина перебувала в критичному стані з 30 жовтня, коли її доставили до лікарні з глибокою печінковою недостатністю. Львівські медики зробили термінову пересадку печінки, однак це не допомогло врятувати дитину. Інформацію про смерть дівчинки підтвердили як у лікарні, так і в поліції Тернопільщини. За даними поліції, родина споживала гриби ще 27 жовтня, але мати намагалася лікувати дітей самостійно вдома. Лише після значного погіршення стану дітей вона звернулася до лікарні.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]