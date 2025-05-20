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Прощання з Максимом Неліпою: оголошено місце і час

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Максим Неліпа загинув на війні 12 травня
фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 23 травня, Київ прощатиметься з Максимом Неліпою

Прощання з Максимом Неліпою, який загинув у бою 12 травня, відбудеться у Києві 23 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брата загиблого Максима Неліпи.

Церемонія прощання відбудеться у п'ятницю, 23 травня, в Києві у ДК КПІ (палац культури Київського політехнічного університету). Початок о 10:30. Брат Максима Неліпи повідомив контакти координаторів церемонії, а також контакти для бажаючих направити вінок або квіти.

Прощання з Максимом Неліпою: оголошено місце і час фото 1
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Як повідомлялося, на війні 12 травня загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа. Неліпа, який вів програми «Хто там?» та «Підйом», брав участь у проєкті «Танці зі зірками» у парі з Оленою Шоптенко, у березні 2022 року долучився до лав ЗСУ.  Він обіймав посаду командира розвідувального взводу у структурі командування Сухопутних військ ЗСУ.

У січні цього року стало відомо, що актор отримав важке поранення на фронті та переніс три операції.

«Спочатку в ТрО, потім в ЗСУ. Останнім часом він «виступав» у Силах безпілотних систем – влаштовував за допомоги БпЛА «запальні» фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його «творчого колективу» у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти Кобзона і «КВН» Маслякова. Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань», – розповів його брат, Андрій Неліпа, опублікувавши зворушливий допис.

Відомий український актор-воїн Олег Іваниця висловився про загибель свого ексколеги Максима Неліпи. Разом вони працювали в «Дизель Шоу» і багато років дружили.

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Теги: Дизель шоу смерть

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