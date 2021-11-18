У сміттєвому контейнері на Печерську виявлено розчленоване тіло (фото)

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку вбивці

На бульварі Дружби народів у Печерському районі Києва у сміттєвому контейнері були виявлені частини людського тіла. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативники, кінологи та судово-медичний експерт.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, наразі правоохоронці проводять огляд місця події та першочергові слідчі дії, встановлюють ймовірних свідків, вивчають відеозаписи з камер спостереження, що розташовані поруч.

«Київ оперативний» повідомив, що в контейнері посеред сміття знайдені людські ноги.

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи загиблої людини та розшуку осіб причетних до вбивства.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомлялося, 13 травня 2021 року чоловік, перебуваючи у власній квартирі, наніс 64-річній матері численні удари по голові, заподіявши їй смерть. Після цього з метою приховання вчиненого злочину за допомогою пилки розчленував тіло потерпілої та викинув окремі частини поза межами місця проживання. Надалі чоловік покинув місце вчинення злочину, однак був затриманий працівниками поліції на території Київської області.