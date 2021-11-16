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    Прокуратура хоче відправити у психлікарню чоловіка, що розчленував свою матір

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    Поліція затримала вбивцю на залізничному вокзалі у місті Біла Церква - Прокуратура хоче відправити у психлікарню чоловіка, що розчленував свою матір

    Поліція затримала вбивцю на залізничному вокзалі у місті Біла Церква

    фото: Нацполіція

    За висновком лікарів, чоловік потребує госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом

    Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який вчинив вбивство своєї матері. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Як повідомлялося, 13 травня 2021 року чоловік, перебуваючи у власній квартирі, наніс 64-річній матері численні удари по голові, заподіявши їй смерть. Після цього з метою приховання вчиненого злочину за допомогою пилки розчленував тіло потерпілої та викинув окремі частини поза межами місця проживання. Надалі чоловік покинув місце вчинення злочину, однак був затриманий працівниками поліції на території Київської області.

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    Прокуратура хоче відправити у психлікарню чоловіка, що розчленував свою матір
    Прокуратура хоче відправити у психлікарню чоловіка, що розчленував свою матір
    Прокуратура хоче відправити у психлікарню чоловіка, що розчленував свою матір
    Прокуратура хоче відправити у психлікарню чоловіка, що розчленував свою матір

    У кримінальному провадженні виконані всі необхідні дії та зібрані достатні докази щодо винуватості чоловіка у вчиненні умисного вбивства. Проте, результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення інкримінованого правопорушення чоловік за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

    За висновками лікарів на теперішній час психічний стан чоловіка не змінився та він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б його небезпечну поведінку.

    Враховуючи викладене, до суду внесено клопотання про застосування відносно чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

    Відповідне клопотання наразі скеровано на розгляд Подільського районного суду Києва.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал вбивство
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    Прокуратура хоче відправити у психлікарню чоловіка, що розчленував свою матір