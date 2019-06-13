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    У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)

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    Жінка&nbsp;померла прямо на лавочці перед кабінетом лікаря - У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)
    Жінка померла прямо на лавочці перед кабінетом лікаря
    Фото: Інформатор

    У черзі до лікаря жінці стало погано

    У четвер, 13 червня, в Консультативно-діагностичному центрі Солом'янського району на вулиці Гарматній, 36 померла жінка похилого віку.

    Трагічний випадок стався близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами родичів загиблої, вони привезли жінку в поліклініку, де вона чекала своєї черги до лікаря на третьому поверсі медустанови. У якийсь момент їй стало погано і вона померла прямо на лавочці перед кабінетом лікаря.

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    Рідні додали, що у загиблої не було якихось серйозних захворювань, але напередодні вона скаржилася на слабкість. Родичі були вельми засмучені тим, що «швидка» відмовилася приїхати на їх виклик, як і на дзвінки співробітників самої поліклініки. Таке ставлення вони вважають неприйнятним.

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    У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)
    У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)
    У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)
    У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)
    У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

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