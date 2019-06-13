У столичній клініці жінка померла у черзі до лікаря (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка померла прямо на лавочці перед кабінетом лікаря Фото: Інформатор

У черзі до лікаря жінці стало погано

У четвер, 13 червня, в Консультативно-діагностичному центрі Солом'янського району на вулиці Гарматній, 36 померла жінка похилого віку.

Трагічний випадок стався близько 11:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами родичів загиблої, вони привезли жінку в поліклініку, де вона чекала своєї черги до лікаря на третьому поверсі медустанови. У якийсь момент їй стало погано і вона померла прямо на лавочці перед кабінетом лікаря.

Рідні додали, що у загиблої не було якихось серйозних захворювань, але напередодні вона скаржилася на слабкість. Родичі були вельми засмучені тим, що «швидка» відмовилася приїхати на їх виклик, як і на дзвінки співробітників самої поліклініки. Таке ставлення вони вважають неприйнятним.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.