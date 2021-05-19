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    У столичній поліції з’явився новий підрозділ на чолі з жінкою

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    Новий підрозділ у столичному главку очолила капітан поліції Ольга Юськевич - У столичній поліції з’явився новий підрозділ на чолі з жінкою

    Новий підрозділ у столичному главку очолила капітан поліції Ольга Юськевич

    Фото: Нацполіція

    Головна інспекція сприятиме ефективній професійній діяльності працівників поліції, дотриманню ними службової дисципліни

    У Головному управлінні Національної поліції у Києві розпочато формування нового підрозділу головної інспекції. Діяльність головної інспекції буде зосереджено, насамперед, на сприянні ефективній професійній діяльності працівників поліції, дотриманню ними службової дисципліни та оптимізації управлінських процесів в підрозділах поліції. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    За результатами конкурсного відбору новий підрозділ у столичному главку очолила капітан поліції Ольга Юськевич.

    «Пані Ольга показала високі результати роботи у напрямку міжнародного партнерства, була куратором проєкту «Створення моделі ефективного управління поліції у м. Києві», який безпосередньо реалізовувався в Голосіївському районному управлінні поліції. У рамках проєкту була створена мобільна група «Підтримка та контроль» з метою попередження та запобігання порушення службової дисципліни. Наразі головне завдання керівника головної інспекції буде полягати у наданні практичної допомоги підрозділам поліції щодо удосконалення форм і методів управлінської діяльності, підтримки та контролю за виконанням службових завдань, а також забезпечення законності в діяльності органів і підрозділів поліції та попередження надзвичайних подій серед працівників поліції», – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

    На даний час Юськевич активно займається формуванням підрозділу та готова до нових викликів та завдань.

    «Перед нами новий етап, нова можливість для розвитку нашої служби. Думаю, що головна інспекція стане однією з ключових інструментів у покращенні роботи столичного главку. Тож я докладатиму максимум зусиль для досягнення спільного результату, аби поліцейські Києва ефективно виконували покладені на них завдання та функцій з надання поліцейських послуг та дотримувались службової дисципліни», – розповіла капітан Юськевич.

    До слова, нещодавно в поліції Києва запрацював пілотний проєкт з використання екстреної служби 102 для допомоги людям із вадами слуху.

    Теги: Національна поліція України Київ Андрій Крищенко
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    У столичній поліції з’явився новий підрозділ на чолі з жінкою