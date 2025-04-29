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Каталися між вагонами метро, ризикуючи життям. У Києві затримано підлітків-зачеперів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Каталися між вагонами метро, ризикуючи життям. У Києві затримано підлітків-зачеперів
Двоє хлопців, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро»
фото: Національна поліція України

«Зачеперами» виявилися двоє 16-річних киян, які хотіли зняти «ексклюзивне» відео для соціальних мереж 

Поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та столичну адміністрацію.

Затримання зачеперів

Як розповіли у поліції Києва, поліцейські столичного метрополітену виявили двох хлопців, які, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

«Зачеперами» виявилися двоє 16-річних киян, які хотіли зняти «ексклюзивне» відео для соціальних мереж
«Зачеперами» виявилися двоє 16-річних киян, які хотіли зняти «ексклюзивне» відео для соціальних мереж
фото: Національна поліція України
Зачеперам загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб
Зачеперам загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб
фото: Національна поліція України

«Зачеперам виявилися двоє 16-річних киян, які у погоні за «ексклюзивними» відео для соціальних мереж знехтували правилами безпеки», – йдеться у повідомленні.

Хлопців разом з батьками виклали на профілактичну бесіду, розповіли їм про фатальні наслідки небезпечної «розваги» та реальні трагічні історії, коли така поведінка коштувала дітям життя або завдавала каліцтва.

Також правоохоронці склали на підлітків адмінпротоколи за фактом дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Небезпечний тренд

У КМДА зазначили, що останнім часом у Києві фіксують зростання кількості випадків зачепінгу серед підлітків. Ризикуючи життям, юнаки катаються на зовнішніх частинах громадського транспорту, зокрема трамваях, тролейбусах, поїздах метро та електричках. Як пояснили у КМДА, зачепінг може мати фатальні наслідки й закликали батьків звернути увагу на небезпечний тренд, який шириться серед школярів.

Чим небезпечний зачепінг

У КМДА розповіли, чим саме небезпечний проїзд у місцях, які до цього не пристосовані і які це може мати юридичні наслідки.

Висока напруга

Контактні рейки або лінії живлення в метро та електротранспорті мають надвисоку напругу. Зокрема, контактна рейка в підземці має напругу у 825 В. Навіть короткий дотик призводить до сильного ураження струмом, яке має летальні наслідки.

Різке гальмування або рух із перешкодами

Транспорт може несподівано зупинитися або різко змінити швидкість. Людина, яка перебуває зовні, на даху, буферах чи між вагонами, практично не має шансу втриматися — результатом є падіння на рейки, де є висока напруга, або під колеса.

У метрополітені обмежені габарити тунелю

На деяких ділянках тунелів метро габарити є мінімальними — вони призначені винятково для проходження вагонів. Будь-яке перебування за межами вагона, зокрема на даху чи зовні, є смертельно небезпечним.

Погана видимість

Машиніст/водій фізично не бачить, що хтось чіпляється за транспорт. Він не зможе зреагувати або зупинитися вчасно.

Порушення аеродинаміки й тиск повітря

На високій швидкості створюється сильний потік повітря. Людину може буквально зірвати або притиснути до елементів інфраструктури, наприклад, опор або стін.

Небезпека для інших пасажирів і руху

Зачепери порушують правила безпеки і ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя інших учасників дорожнього руху. Крім того, такі дії ускладнюють роботу транспорту і спричиняють затримки.

Юридична відповідальність

Зачепінг – це порушення правил користування громадським транспортом. За нього передбачено адміністративну, а в разі серйозних наслідків – кримінальну відповідальність. 

Нагадаємо, за великодні вихідні сталися два нових випадки враження підлітків електричним струмом на вагонах. Обом – по 13 років.

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога. Про подію правоохоронцям повідомив перехожий.

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Теги: Київ метро діти штраф транспорт правила безпеки громадський транспорт

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