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ДТП на Хрещатику: водій Volkswagen ледь не влетів у підземний перехід

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДТП на Хрещатику: водій Volkswagen ледь не влетів у підземний перехід
Попередньо водій Volkswagen був тверезий
фото: поліція Києва/Facebook

Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди із потерпілим на вулиці Хрещатик, яка сталася сьогодні близько 7:00 ранку. Про це повідомляє «Главком» із посиланнчм на відділ комунікації поліції Києва.

Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen, рухаючись по вулиці Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.

Керманич автомобіля Volkswagen виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу
Керманич автомобіля Volkswagen виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу
фото: поліція Києва

43-річного водія із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу. Попередньо він був тверезий.

43-річного водія із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу
43-річного водія із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу
фото: поліція Києва

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

До слова, біля дамби в Козині, що на Київщині, сталася ДТП: автомобіль Jaguar темного кольору з’їхав з дороги в кювет і перекинувся. За словами очевидців, люди, які перебували в машині, одразу після аварії поспішно покинули місце події в невідомому напрямку, попередньо знявши номерні знаки.

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Теги: ДТП дороги водій розслідування Facebook поліція Хрещатик

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