Діти гинуть від ураження струмом на вагонах: голова «Укрзалізниці» звернувся до українців

«Коли йдеться про життя – то цифри для нас ніколи не будуть просто статистикою», – наголосив очільник «Укрзалізниці»

За великодні вихідні сталися два нових випадки враження підлітків електричним струмом на вагонах. Обом – по 13 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

«Довго думав, чи опублікувати найстрашніші фото обгорілого хлопця... Це те, що бачиш, і потім хочеш роздивитися назад.... Але, можливо, тільки так прошибатиме! Поки обмежусь менш натуралістичними світлинами від ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Перцовський зауважив, що за вихідні сталися два нових випадки враження підлітків електричним струмом на вагонах: «Залазили на вагони неробочого парку. Один – відразу загинув, за життя другого (80% опіків) зараз боряться лікарі. Його дивом помітив машиніст проїжджаючого повз електропоїзда (окремо відмітимо Андрія Семенюка, машиніста з депо Здолбунів Приміської компанії за пильність), тут же передав черговим, зняли напругу, викликали медиків та ДСНСівців і з'явився шанс врятувати».

За даними ДСНС цей випадок трапився на Волині.

«Це епідемія! Підлітки гинуть під ворожими ударами, неприпустимо втрачати життя і так безглуздо. У нас це попадає в суху категорію «Невиробничий травматизм», яка нібито нас і не стосується прямо. Але за кожною цифрою – скалічена доля родини, батьківське горе, втрачене життя молодого українця, в якого все попереду», – йдеться у повідомленні.

Перцовський наголосив, що компанія буде цю тему постійно ескалювати:

Навчальні кампанії із тік-токерами, авторитетами шкільної молоді, зірками музики та спорту.

Живі ілюстративні уроки безпеки на залізниці для шкіл – не сухі, для проформи, а такі де має «доходити».

Максимальне інформування для батьків.

«Хто які має ідеї, думки, пропозиції, як цю епідемію зупинити чи принаймні зменшити її оберти? Відкриті до партнерств, колаборацій, ініціатив, щоб достукатись до якомога більшої аудиторії підлітків. Пишіть мені особисто. Коли йдеться про життя – то цифри для нас ніколи не будуть просто статистикою», – наголосив очільник «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували.

Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога. Про подію правоохоронцям повідомив перехожий.